Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos personas hospitalizadas

Una batalla campal se inició este jueves a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo, que dejó un saldo de dos jóvenes heridos.

Un joven de 18 años resultó con una herida en el rostro y otro de 25 años con heridas durante un enfrentamiento en la puerta del boliche Ink, ubicado en Niceto Vega y Bonpland. Ambos fueron trasladados al Hospital Fernández.

Alberto Crescenti, titular del SAME, dijo: "Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida en el rostro y se lo compensó en el lugar. Luego se lo trasladó al Hospital Fernández.”

Los incidentes ocurrieron alrededor de las 6.15, tras una discusión que se desató dentro del local.

Según informes policiales, uno de los grupos intentó robar una cadena de oro a otro, lo que derivó en una serie de golpes. Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de apuñalamientos, esta información fue descartada tras las investigaciones. Al momento, se registran cinco detenidos, todos mayores de edad, y dos personas hospitalizadas en el Hospital Fernández.

Clara, una vecina que tiene un kiosco en la zona, compartió su perspectiva sobre la situación: "Siempre hay riña por ahí, botellazos, siempre va a haber".

Ella, que abre su negocio a las 4.30, considera que la violencia se ha vuelto una constante en las calles de Palermo Hollywood, un área que ha cambiado su imagen de casas abandonadas a un centro de entretenimiento con restaurantes, bares y estudios de televisión.

La situación en Palermo Hollywood plantea un desafío para las autoridades, que deben lidiar con la creciente violencia en un barrio que se ha transformado en un punto de encuentro nocturno.

Informe de Mauricio Conti.