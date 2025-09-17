En vivo

Rosario Notas

Video: tres menores protagonizaron un violento "robo piraña" en un comercio

Ocurrió en un almacén de San Juan al 2500. Los delincuentes redujeron al vendedor y procedieron a sustraer cosas.

17/09/2025 | 11:47Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Los delincuentes en acción (captura de video de cámara de seguridad).

Un robo con características delictivas conocidas como "robo piraña" tuvo lugar en un mini-market ubicado en San Juan al 2500, en la noche de este martes. Alrededor de las 20, un individuo tocó el timbre del comercio y fue recibido por un empleado, momento en el cual al menos cinco personas más, de las cuales tres eran menores de edad, ingresaron al local.

La dueña del comercio relató el suceso: "Fue una especie de robo piraña, ingresa un masculino al local y cuando ya se acerca al mostrador deja la reja abierta y cuando se acerca al mostrador le dice a mi empleado, bueno te vamos a robar". Durante el asalto, el empleado fue amenazado con una cuchilla y obligado a encerrarse en el baño, mientras los delincuentes sustraían dinero de la caja, cigarrillos, bebidas alcohólicas y el celular del trabajador.

La dueña agregó que "el robo duró 2 minutos" y destacó que de los seis delincuentes que participaron, "tres eran menores, entre 15 y 17 años". Afortunadamente, personas que estaban en la puerta del local, en este caso repartidores de pedidos, observaron la situación y llamaron a la policía, que llegó rápidamente y logró detener a los delincuentes a tres cuadras del lugar.

La comerciante, que lleva tres años en el barrio, comentó que nunca había experimentado un robo de este tipo, aunque sí había sufrido hurtos menores. "Sinceramente nunca me pasó, gracias a Dios. Sí me han robado tipo pungueo, que te sacan un shampoo, un jabón, esas boludeces, pero así de entrar a robar como entraron y de cierta cantidad, no, nunca pasó", expresó.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el mini-market? Un robo piraña tuvo lugar en un mini-market, donde varios delincuentes ingresaron y amenazaron al empleado.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Al menos seis delincuentes, de los cuales tres eran menores de edad, participaron en el robo.

¿Cuándo ocurrió el robo? El robo ocurrió alrededor de las 20 de este martes.

¿Dónde sucedió el hecho? El hecho tuvo lugar en un mini-market ubicado en San Juan al 2500.

¿Cómo se

