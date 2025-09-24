Salvataje de EE.UU.: "Si el mercado perjudica al dólar, se podrá intervenir"

FOTO: El valor del dólar se modificó tras el apoyo estadounidense a la Argentina.

El director regional de Latam Advisors, Sebastián Maril, analizó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo económico a Argentina. "Es un golazo para la República Argentina en términos de ayuda económica de la primera potencia mundial", afirmó Maril, quien destacó que nunca se había visto un apoyo de esta magnitud.

Maril explicó que el anuncio incluye la compra de bonos argentinos tanto en el mercado primario como en el secundario. "Esto es muy bueno porque si Argentina quiere salir a emitir deuda nueva, Estados Unidos está dispuesto a compartirla", detalló. Además, el especialista subrayó que la intervención de Estados Unidos en el mercado secundario ayudará a elevar el precio de los bonos y reducir el riesgo país.

Otro aspecto relevante del anuncio es un swap de monedas por 20 mil millones de dólares, que Maril describió como "dinero que solamente debería estar disponible para intercambios comerciales". También se menciona una línea de crédito del fondo de estabilización del tesoro, que Argentina podría utilizar para evitar la volatilidad en los mercados. "Esto nos hace acordar a la crisis con México, porque si el mercado intenta perjudicar el nivel del dólar, se podrá intervenir", explicó Maril.

Sobre la posibilidad de que Argentina emita deuda en los próximos meses, Maril señaló que "el riesgo país debería bajar 500 puntos hoy como mínimo". Sin embargo, también advirtió que hay condiciones que deben cumplirse, como la eliminación de exenciones impositivas para exportadores de commodities argentinos.

Maril comentó sobre la estrategia geopolítica de Estados Unidos, sugiriendo que la ayuda busca mantener a Argentina alineada con ideologías más favorables a sus intereses. "Estados Unidos ve en Argentina un brote verde en un contexto regional complicado", indicó.

Finalmente, Maril concluyó que el futuro de esta asistencia está sujeto a las condiciones políticas y económicas que se desarrollen en los próximos años, especialmente con el ciclo electoral en ambos países. "No sabemos todas estas líneas de crédito cómo van a rendir", sentenció.

Entrevista de Alberto Lotuf.