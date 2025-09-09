Rosario: el consumo cae hasta 20% y supermercados rechazan subas de precios

En un contexto de estancamiento del consumo, el presidente de la Cámara de Supermercados, Sergio Casinerio, confirmó que las empresas no están aplicando aumentos pese al salto del dólar porque "la plaza está vacía de pesos" y los clientes "no tienen para pagar nada de más".

Entrevistado en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, reveló datos alarmantes: las ventas en unidades cayeron entre 15% y 20% interanual. "La gente tiene lo justo y lo de siempre, lo mismo que tiene desde acá a lo que va del año", explicó.

En ese contexto, las marcas alternativas —de segunda o tercera línea— están ganando terreno. “Muchas de esas marcas tienen productos de primera calidad. Incluso, algunas producen o envasan para las grandes marcas. Su menor estructura de costos les permite ofrecer precios más bajos y ser competitivas”, explicó.

Otro dato destacado es que muchos supermercados están rechazando listas de precios con incrementos. Casinerio explicó que esta postura se sostiene para cuidar al consumidor, pero también como una estrategia de supervivencia: “Si subimos los precios, perdemos al cliente. Así de simple.”

E supermercadista alertó sobre la crítica situación de rentabilidad del sector: "Ya estamos rascando el fondo de la olla". Señaló aumentos en servicios, impuestos y costos laborales que complican aún más el panorama, especialmente para las cadenas regionales que compiten con grandes descuentos de las nacionales.

Sobre las estrategias comerciales, Casinerio diferenció las políticas de las cadenas regionales respecto de las nacionales. “Nosotros no pedimos que compren dos productos para hacer un buen precio. Preferimos ofrecer el mejor precio posible desde la primera unidad”, indicó.

Aseguró que muchas promociones del tipo “segunda unidad al 70%” tienden a confundir al consumidor y distorsionar la percepción real del valor del producto.

La descripción coincide con observaciones en terreno: supermercados vacíos excepto en días de promociones bancarias, donde las ventas se concentran en un 40-50% respecto a días normales. "Hoy la gente se concentra en los días de promoción con tarjetas, y evita ir al supermercado cuando no hay descuentos", concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.