La economía, en la cuerda floja rumbo a octubre

Por Damián di Pace

En medio de un clima económico y político que se torna cada vez más espeso, las cifras del consumo masivo en julio pintan un panorama tan curioso como inquietante. Si miramos ciertos indicadores, consumo creció un 3,1% interanual, pero con una particularidad que no es menor: cae en supermercados y mayoristas —los lugares típicos del “stockeo” argentino— y crece en autoservicios, kioscos y almacenes. ¿Qué nos dice esto? Que el argentino ya no compra de más por miedo al futuro, sino que repone lo justo y necesario. Una conducta que, en tiempos de incertidumbre, habla de prudencia, pero también de resignación.

Este cambio en los hábitos de consumo no se da en el vacío. El Banco Central anunció una suba de tasas y encajes, lo que podría transformarse en un freno al consumo y, por ende, a la tenue reactivación económica que venía mostrando ciertos brotes verdes. ¿Hasta qué punto se puede sostener el discurso del crecimiento si el financiamiento al consumo se vuelve inalcanzable?

Pero la economía no puede analizarse hoy sin su contexto político. La incertidumbre no nace sólo de la macro, sino también del “riesgo eleccionario”.

Hay una sensación latente en el aire: el proyecto de reforma estructural del gobierno depende del Congreso que emerja en noviembre. Y si esa promesa tambalea, el mercado —es decir, todos nosotros— empieza a dudar. Porque sin reformas, el tipo de cambio ya no luce competitivo. El dólar barato se convierte en una bomba de tiempo.

A eso se suma el factor más corrosivo: la desconfianza. Si la austeridad es el corazón del ajuste, entonces la transparencia no puede ser una sugerencia. Las sospechas de coimas y las estrategias para “no embarrar la cancha” hasta después de las elecciones sólo agudizan una herida profunda: la de una ciudadanía que empieza a cansarse, a descreer, a resignarse.

Y es ahí donde se enciende otra alarma: la del voto resignado. Ese que no elige convencido, sino por descarte. Ese que no busca al más honesto, sino al menos corrupto. Ese que, directamente, podría ni presentarse. La baja participación electoral podría ser síntoma de un mal mayor: el divorcio entre la dirigencia y la sociedad.

En definitiva, la economía y la política vuelven a cruzarse en una encrucijada peligrosa. El consumo, las tasas, el dólar, la reforma, la corrupción, la apatía: todos elementos de una misma novela que se sigue escribiendo día a día. Y como en toda novela, el final todavía es incierto.

Algo sí está claro: si la honestidad es solo una narrativa de campaña y no una práctica de gobierno, entonces el ajuste no es ejemplar: es solo doloroso.