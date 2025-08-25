Fuerte caída de consumo energético en Santa Fe: bajó 11,5% a nivel provincial

El Índice de Servicios Públicos (ISP) de la provincia de Santa Fe, un termómetro clave de la actividad económica, registró en mayo de 2025 una caída interanual del 11,1%, según los datos oficiales publicados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

El dato, que mide el volumen físico de servicios prestados, confirma una contracción generalizada que atraviesa a sectores de gran relevancia relativa, desde la energía hasta el transporte. El derrumbe más significativo se observó en la demanda de los servicios esenciales: electricidad, gas y agua, que en conjunto retrocedieron un 11,5% respecto al mismo mes del año anterior.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Le siguieron muy de cerca los peajes, con una caída del 11,8%, y el transporte de carga, que se contrajo un 11,9%. El transporte de pasajeros no quedó exento de esta tendencia, con una merma del 9,6% interanual, un dato que refleja una movilidad social y económica en declive 3.

Mes a mes, día a día

Para comprender la magnitud de la crisis, es crucial analizar la evolución mensual del índice. La siguiente tabla detalla el comportamiento de los servicios públicos desde enero de 2024 hasta mayo de 2025, con base en el año 2014 (100).

El dato de mayo de 2025 (89,4) no solo es inferior al de mayo del año pasado (100,6), sino que también muestra una caída del 1,0% respecto a abril de 2025 en la serie desestacionalizada, que elimina efectos estacionales y calendario para observar mejor la tendencia subyacente.

El índice de tendencia-ciclo, que suaviza las fluctuaciones irregulares, también presentó una variación negativa del 1,3% en mayo respecto a abril, señalando que la contracción es persistente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los datos desestacionalizados y de tendencia-ciclo para mayo no ofrecen un panorama alentador a corto plazo.

Mientras que el transporte de carga mostró un rebote del 12,1% respecto a abril (en la serie desestacionalizada), los otros tres sectores siguieron en rojo: electricidad, gas y agua cayeron un 1,2%, los peajes un 0,9% y el transporte de pasajeros un 1,4% 3.

El índice de tendencia-ciclo, que muestra la dirección general de la economía, confirma esta perspectiva pesimista, con caídas en mayo respecto a abril en los cuatro sectores: electricidad, gas y agua (-1,5%), transporte de pasajeros (-0,4%), peajes (-1,0%) y transporte de carga (-2,8%) 3.

Este informe del IPEC es un reflejo de la profundización de la crisis económica en Santa Fe. La caída generalizada en el consumo de servicios públicos evidencia un frenazo en la producción, el comercio y el consumo.