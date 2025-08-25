En vivo

Política y Economía

Milei no habló de las supuestas coimas en Andis, pero acusó a la oposición

El Presidente defendió su gestión y lanzó duras acusaciones contra los legisladores opositores, a quienes responsabilizó de intentar "sabotear" su programa económico. "No me importa el daño que puedan hacerme".

25/08/2025 | 15:25Redacción Cadena 3

FOTO: Javier Milei. (Foto: archivo)

  1.

El presidente Javier Milei encabezó un acto público y, aunque no se refirió directamente al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, envió un desafiante mensaje en plena previa electoral: "No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones".

Durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América y acompañado por su hermana Karina, el mandatario rechazó las críticas sobre una supuesta falta de muñeca política al afirmar: "A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo".

El jefe de Estado aprovechó su discurso para defender su gestión y lanzar duras acusaciones contra los legisladores de la oposición, a quienes responsabilizó de intentar "sabotear" su programa económico.

El objetivo opositor: Milei acusó a los legisladores de buscar "romper el programa económico, romper el país" al aprobar "barbaridades sin tener financiamiento".

En su discurso, calificó a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como "el mejor de la historia" y dijo que es quien "lidia con los orcos del Congreso, esos destituyentes".

Además, el Presidente se mostró despreocupado por los ataques en el contexto electoral: "Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?".

El discurso del Presidente es la primera aparición pública tras la difusión de los audios que involucran a exfuncionarios de su gobierno en presuntos hechos de corrupción. Su estrategia fue evitar el tema y, en su lugar, redoblar la confrontación con la oposición.

Política y Economía

Opinión

