En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Ctral. Córdoba

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Ctral. Córdoba

Rosario

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Con altibajos, la economía santafesina confirma freno a la actividad económica

El IPEC publicó el dato de junio –caída del 3,7%- que cierra un semestre positivo promedio (comparados con el recesivo inicio de 2024). Ratifica dinámica –aun preliminar- del actual trimestre.      

06/09/2025 | 17:03Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Materiales para la construcción en Rosario.

La economía de Santa Fe transita un camino de luces y sombras, con un aumento interanual en el primer semestre (comparados con el híper recesivo comienzo de 2024), pero signos de desaceleración ya hoy confirmado que vienen desde –al menos mitad de año- y se estima se profundiza en estos meses.

Según el IMAE del IPEC, la actividad económica provincial registró en junio una contracción mensual del 3,7%, marcando una pausa en la recuperación mostrada durante los primeros meses del año.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este retroceso se alineó con la tendencia nacional, que también experimentó una caída en el mismo período.

Pese a este tropiezo, el balance interanual hasta junio sigue siendo positivo, con un crecimiento del 7,9%.

Además, la primera mitad de 2025 cerró con una expansión acumulada del 6,8% respecto al mismo periodo de 2024.

La performance fue dispar entre sectores. Por un lado, se destacaron como motores el crecimiento en intermediación financiera (+28,7%), construcción (+20,8%), industria (+14,7%) y comercio (+11,2%).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por el otro, actividades como la pesca (-50,9%) y la agricultura y ganadería (-6,4%) sufrieron fuertes caídas, reflejando impactos estacionales y un enfriamiento en los sectores primarios.

El desafío para el segundo semestre radica en que los sectores dinámicos sostengan su impulso y que los que retroceden logren reactivarse, para así consolidar la tendencia de crecimiento anual en un contexto de incertidumbre.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho