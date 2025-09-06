Con altibajos, la economía santafesina confirma freno a la actividad económica
El IPEC publicó el dato de junio –caída del 3,7%- que cierra un semestre positivo promedio (comparados con el recesivo inicio de 2024). Ratifica dinámica –aun preliminar- del actual trimestre.
06/09/2025 | 17:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Materiales para la construcción en Rosario.
La economía de Santa Fe transita un camino de luces y sombras, con un aumento interanual en el primer semestre (comparados con el híper recesivo comienzo de 2024), pero signos de desaceleración ya hoy confirmado que vienen desde –al menos mitad de año- y se estima se profundiza en estos meses.
Según el IMAE del IPEC, la actividad económica provincial registró en junio una contracción mensual del 3,7%, marcando una pausa en la recuperación mostrada durante los primeros meses del año.
/Inicio Código Embebido/
Crisis económica. Fuerte caída de consumo energético en Santa Fe: bajó 11,5% a nivel provincial
Un informe del Instituto Provincial de Estadística reveló una contracción generalizada en prestación de servicios públicos en su más reciente medición. Similar en transporte de carga y pasajeros.
/Fin Código Embebido/
Este retroceso se alineó con la tendencia nacional, que también experimentó una caída en el mismo período.
Pese a este tropiezo, el balance interanual hasta junio sigue siendo positivo, con un crecimiento del 7,9%.
Además, la primera mitad de 2025 cerró con una expansión acumulada del 6,8% respecto al mismo periodo de 2024.
La performance fue dispar entre sectores. Por un lado, se destacaron como motores el crecimiento en intermediación financiera (+28,7%), construcción (+20,8%), industria (+14,7%) y comercio (+11,2%).
/Inicio Código Embebido/
Trabajo en Santa Fe. Báscolo alertó por crisis en empresas de Santa Fe: Acindar, Vasalli y Celulosa
El ministro reconoció al móvil de Cadena 3 Rosario que varios sectores atraviesan un momento de alta fragilidad y mencionó tres casos emblemáticos. Panorama desalentador para los próximos meses.
/Fin Código Embebido/
Por el otro, actividades como la pesca (-50,9%) y la agricultura y ganadería (-6,4%) sufrieron fuertes caídas, reflejando impactos estacionales y un enfriamiento en los sectores primarios.
El desafío para el segundo semestre radica en que los sectores dinámicos sostengan su impulso y que los que retroceden logren reactivarse, para así consolidar la tendencia de crecimiento anual en un contexto de incertidumbre.