Con altibajos, la economía santafesina confirma freno a la actividad económica

La economía de Santa Fe transita un camino de luces y sombras, con un aumento interanual en el primer semestre (comparados con el híper recesivo comienzo de 2024), pero signos de desaceleración ya hoy confirmado que vienen desde –al menos mitad de año- y se estima se profundiza en estos meses.

Según el IMAE del IPEC, la actividad económica provincial registró en junio una contracción mensual del 3,7%, marcando una pausa en la recuperación mostrada durante los primeros meses del año.

Este retroceso se alineó con la tendencia nacional, que también experimentó una caída en el mismo período.

Pese a este tropiezo, el balance interanual hasta junio sigue siendo positivo, con un crecimiento del 7,9%.

Además, la primera mitad de 2025 cerró con una expansión acumulada del 6,8% respecto al mismo periodo de 2024.

La performance fue dispar entre sectores. Por un lado, se destacaron como motores el crecimiento en intermediación financiera (+28,7%), construcción (+20,8%), industria (+14,7%) y comercio (+11,2%).

Por el otro, actividades como la pesca (-50,9%) y la agricultura y ganadería (-6,4%) sufrieron fuertes caídas, reflejando impactos estacionales y un enfriamiento en los sectores primarios.

El desafío para el segundo semestre radica en que los sectores dinámicos sostengan su impulso y que los que retroceden logren reactivarse, para así consolidar la tendencia de crecimiento anual en un contexto de incertidumbre.