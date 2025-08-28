Báscolo alertó por crisis en empresas de Santa Fe: Acindar, Vasalli y Celulosa

La crisis económica nacional continúa impactando con fuerza en el entramado productivo y laboral de la provincia de Santa Fe. Mientras se suman los casos de plantas paralizadas, despidos, suspensiones y conflictos gremiales, el ministro de Trabajo, Roald “Coco” Báscolo, hizo un crudo diagnóstico sobre la situación de algunas de las empresas más comprometidas.

Acindar, Vasalli y Celulosa, donde el Ministerio está interviniendo activamente con mediaciones y audiencias de conciliación, según precisó Roald Báscolo.

Sobre la histórica metalúrgica Acindar, el funcionario recordó que la situación crítica “no es nueva”.

“Está trabajando al 50% de su capacidad desde 2024 y eso se debe en gran parte a la paralización total de la obra pública nacional y al freno en la construcción privada”, indicó.

Báscolo advirtió que, lejos de mejorar, las proyecciones para este año son incluso peores que las del anterior.

En el caso de Vasalli, una empresa emblema de maquinaria agrícola en el sur provincial, la tensión escaló recientemente por el retraso en el pago de salarios.

“Los empleados no están trabajando porque se les depositó solo una parte del sueldo y exigen cobrar el total”, explicó Báscolo. Para intentar acercar posiciones, el Ministerio convocó a una nueva audiencia conciliatoria que se realizará este viernes en Rosario.

Una de las situaciones más delicadas es la de Celulosa, que lleva más de 40 días sin actividad. Según detalló el ministro, la empresa “no pudo pagar sus obligaciones negociables, tuvo cheques rechazados y actualmente no tiene insumos para producir”.

Si bien logró abonar los sueldos de julio en los primeros días de agosto, hay incertidumbre sobre el próximo pago: “Ahora hay que esperar a ver si puede pagar los sueldos de agosto en septiembre, porque directamente no trabajó durante el mes”, añadió.

Báscolo reveló que Celulosa busca un socio capitalista para inyectar fondos y reactivar su operatividad, pero por ahora no se concretó ningún acuerdo. “La situación es muy complicada”, sintetizó.

Informe de Fernando Carrafiello.