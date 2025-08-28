En vivo

La Cadena del Gol

Unión vs. River

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Unión vs. River

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. River

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Báscolo alertó por crisis en empresas de Santa Fe: Acindar, Vasalli y Celulosa

El ministro reconoció al móvil de Cadena 3 Rosario que varios sectores atraviesan un momento de alta fragilidad y mencionó tres casos emblemáticos. Panorama desalentador para los próximos meses.

28/08/2025 | 19:20Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Panorama crítico en la industria santafesina por la crisis económica.

FOTO: Acindar, en Villa Constitución, atraviesa una profunda crisis.

  1.

    Audio. Crisis y conflictos laborales en Santa Fe: ¿qué se hace desde el gobierno provincial?

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

La crisis económica nacional continúa impactando con fuerza en el entramado productivo y laboral de la provincia de Santa Fe. Mientras se suman los casos de plantas paralizadas, despidos, suspensiones y conflictos gremiales, el ministro de Trabajo, Roald “Coco” Báscolo, hizo un crudo diagnóstico sobre la situación de algunas de las empresas más comprometidas.

Acindar, Vasalli y Celulosa, donde el Ministerio está interviniendo activamente con mediaciones y audiencias de conciliación, según precisó Roald Báscolo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la histórica metalúrgica Acindar, el funcionario recordó que la situación crítica “no es nueva”.

“Está trabajando al 50% de su capacidad desde 2024 y eso se debe en gran parte a la paralización total de la obra pública nacional y al freno en la construcción privada”, indicó. 

Báscolo advirtió que, lejos de mejorar, las proyecciones para este año son incluso peores que las del anterior.

En el caso de Vasalli, una empresa emblema de maquinaria agrícola en el sur provincial, la tensión escaló recientemente por el retraso en el pago de salarios. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Los empleados no están trabajando porque se les depositó solo una parte del sueldo y exigen cobrar el total”, explicó Báscolo. Para intentar acercar posiciones, el Ministerio convocó a una nueva audiencia conciliatoria que se realizará este viernes en Rosario.

Una de las situaciones más delicadas es la de Celulosa, que lleva más de 40 días sin actividad. Según detalló el ministro, la empresa “no pudo pagar sus obligaciones negociables, tuvo cheques rechazados y actualmente no tiene insumos para producir”. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si bien logró abonar los sueldos de julio en los primeros días de agosto, hay incertidumbre sobre el próximo pago: “Ahora hay que esperar a ver si puede pagar los sueldos de agosto en septiembre, porque directamente no trabajó durante el mes”, añadió.

Báscolo reveló que Celulosa busca un socio capitalista para inyectar fondos y reactivar su operatividad, pero por ahora no se concretó ningún acuerdo. “La situación es muy complicada”, sintetizó.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho