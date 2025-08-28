Báscolo alertó por crisis en empresas de Santa Fe: Acindar, Vasalli y Celulosa
El ministro reconoció al móvil de Cadena 3 Rosario que varios sectores atraviesan un momento de alta fragilidad y mencionó tres casos emblemáticos. Panorama desalentador para los próximos meses.
28/08/2025 | 19:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Panorama crítico en la industria santafesina por la crisis económica.
FOTO: Acindar, en Villa Constitución, atraviesa una profunda crisis.
Audio. Crisis y conflictos laborales en Santa Fe: ¿qué se hace desde el gobierno provincial?
Radioinforme 3 Rosario
La crisis económica nacional continúa impactando con fuerza en el entramado productivo y laboral de la provincia de Santa Fe. Mientras se suman los casos de plantas paralizadas, despidos, suspensiones y conflictos gremiales, el ministro de Trabajo, Roald “Coco” Báscolo, hizo un crudo diagnóstico sobre la situación de algunas de las empresas más comprometidas.
Acindar, Vasalli y Celulosa, donde el Ministerio está interviniendo activamente con mediaciones y audiencias de conciliación, según precisó Roald Báscolo.
/Inicio Código Embebido/
Crisis económica. Fuerte caída de consumo energético en Santa Fe: bajó 11,5% a nivel provincial
Un informe del Instituto Provincial de Estadística reveló una contracción generalizada en prestación de servicios públicos en su más reciente medición. Similar en transporte de carga y pasajeros.
/Fin Código Embebido/
Sobre la histórica metalúrgica Acindar, el funcionario recordó que la situación crítica “no es nueva”.
“Está trabajando al 50% de su capacidad desde 2024 y eso se debe en gran parte a la paralización total de la obra pública nacional y al freno en la construcción privada”, indicó.
Báscolo advirtió que, lejos de mejorar, las proyecciones para este año son incluso peores que las del anterior.
En el caso de Vasalli, una empresa emblema de maquinaria agrícola en el sur provincial, la tensión escaló recientemente por el retraso en el pago de salarios.
/Inicio Código Embebido/
Panorama económico. El "lado B" de la crisis en Acindar: "Cayeron 40% las ventas"
Un comerciante de Villa Constitución, Santa Fe, aseguró a Cadena 3 Rosario que la baja productividad de la fábrica impactó en la actividad comercial de los alrededores.
/Fin Código Embebido/
“Los empleados no están trabajando porque se les depositó solo una parte del sueldo y exigen cobrar el total”, explicó Báscolo. Para intentar acercar posiciones, el Ministerio convocó a una nueva audiencia conciliatoria que se realizará este viernes en Rosario.
Una de las situaciones más delicadas es la de Celulosa, que lleva más de 40 días sin actividad. Según detalló el ministro, la empresa “no pudo pagar sus obligaciones negociables, tuvo cheques rechazados y actualmente no tiene insumos para producir”.
/Inicio Código Embebido/
Panorama económico. Sancor, General Motors, Acindar y Vicentin: las crisis, caso por caso
Deterioro financiero, cambios productivos mundiales, el impacto del “modelo Milei” y despidos marcan la agenda del sector industrial santafesino. El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, habló del tema en Cadena 3 Rosario.
/Fin Código Embebido/
Si bien logró abonar los sueldos de julio en los primeros días de agosto, hay incertidumbre sobre el próximo pago: “Ahora hay que esperar a ver si puede pagar los sueldos de agosto en septiembre, porque directamente no trabajó durante el mes”, añadió.
Báscolo reveló que Celulosa busca un socio capitalista para inyectar fondos y reactivar su operatividad, pero por ahora no se concretó ningún acuerdo. “La situación es muy complicada”, sintetizó.
Informe de Fernando Carrafiello.