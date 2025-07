Crisis industrial: "Perdimos 500 empleos y es probable que se pierdan 500 más"

La planta de Acindar en Villa Constitución detuvo casi toda su producción, lo que llevó a la suspensión de 500 trabajadores, como adelantó Cadena 3. Esta situación se enmarca en una merma productiva que comenzó el año pasado, afectando gravemente al sector industrial metalúrgico y metalmecánico.

Pablo González, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "tenemos un acuerdo firmado con la empresa, que fue positivo dentro de lo malo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este acuerdo permite mantener el pago del 75% del salario, incluyendo adicionales como la turnicidad y otros ítems. Sin embargo, las suspensiones han llevado a un parate de la producción desde el 26 de julio hasta el 4 de agosto, con un solo horno funcionando en la planta.

González detalló que "las suspensiones son entre 500 y 600" y señaló que "ya cerró un tren laminador en mayo". La planta, que contaba con tres trenes laminadores, enfrenta un cierre adicional de uno de ellos en los próximos días. La producción ha caído drásticamente, de 120.000 toneladas mensuales en 2023 a solo 50.000 toneladas actualmente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El secretario general también mencionó el contexto económico que afecta a la industria: "La economía no tracciona". Según González, el gobierno actual "apuesta al extraccionismo, a la renta financiera y al campo, no a la industria", lo que agrava la situación. Además, indicó que "no creo que haya inversiones importantes en la construcción privada" y que "no hay obra pública vial, no hay construcción de hospitales, de escuelas".

En cuanto al impacto en el sector, González afirma que "ya perdimos 500 puestos de trabajo de 5.000 afiliados" y advierte que "es probable que este año se pierdan otros 500 puestos de trabajo más". Esto refleja una tendencia preocupante que se observa en otras fábricas donde se anticipan suspensiones y despidos debido a factores externos como los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Entrevista de Agustín Dadamio.