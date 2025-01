Sancor, General Motors, Acindar y Vicentin: las crisis, caso por caso

Empresas de las más importantes de Santa Fe atraviesan diversos tipos de crisis, que en más de un caso ya se traducen en despidos o apertura de procesos de retiros voluntarios.

Roald “Coco” Báscolo, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y si bien destacó que “hay más de 300 empresas santafesinas trabajando en Vaca Muerta”, puso el foco en las que hoy atraviesan crisis.

Vicentin. “El concurso cumple 5 años en febrero. Hay más de mil empleos directos, queremos que se protejan las fuentes de trabajo. Se necesitan 4 millones de dólares para mantener activo a Vicentin”.

Sancor. “Tiene un lento pero continuo deterioro. Está en una situación terminal. Debe actuar rápidamente para conseguir un socio o vender las plantas que le quedan. Con la leche que procesa no puede pagar los sueldos. Mandaron telegrama de despidos a los que están cobrando una garantía del 75 por ciento del sueldo, pero no estaban yendo ni cumplían funciones. No sabemos cuántos serán los despidos”.

General Motors. “A nivel internacional hay una reconversión de la industria automotriz. China es el gran rupturista, produce 24 millones de vehículos, el doble que Estados Unidos. Argentina producía un millón de vehículos, ahora la mitad, al igual que Brasil”.

Acindar. “Tiene que ver con el contexto país. Para ellos 2024 fue el peor de la historia, más que la pandemia. Se frenó la obra pública y cayó la actividad económica. Y no impacta aún la importación de acero chino”.