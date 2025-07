Lucas Magnano: "Creemos en esa palabra del Presidente"

El presidente Javier Milei se reunió por primera vez con los máximos dirigentes de la Mesa de Enlace, un encuentro que generó expectativas en el sector agropecuario. Lucas Magnano, presidente de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la importancia de esta reunión, afirmando: "Lo novedoso es que un Presidente de la Nación se haya reunido con la Mesa de Enlace. Creo que eso es lo que tenemos que destacar y valorar".

En cuanto a los temas tratados, Magnano mencionó que no se definieron fechas para futuras reuniones ni para la baja de retenciones, un reclamo histórico del sector. "No tenemos fecha, de la misma manera que tampoco tenemos fecha para una baja de retenciones o alguna medida para el sector agropecuario", indicó. Sin embargo, resaltó que el presidente dejó un documento con medidas para el agro y el sector productivo que, aunque no son suficientes, podrían generar un impacto positivo.

Magnano también se refirió a la situación compleja de las economías regionales, señalando: "Vemos con preocupación... precios bastante deprimidos". Atribuyó esta situación a una combinación de factores de mercado y climáticos, que han llevado a producciones excesivas y, por ende, a una baja de precios. "Esperemos que esto pueda absorberlo el mercado interno", agregó.

Respecto a la política fiscal, el presidente de Coninagro expresó su esperanza en que el presidente Milei actúe sobre las retenciones cuando sea posible. "Creemos en esa palabra del presidente. Esperemos que todo se pueda ir acomodando", comentó, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de evitar la demagogia en tiempos electorales.

Sobre los reclamos de los gobernadores y el estado de las rutas, Magnano sugirió que el diálogo es fundamental. "Me parece que podrían hacer de la misma manera que la mesa de enlaces, reunirse con el presidente", propuso. También mencionó la importancia de las concesiones de rutas que el gobierno nacional está llevando a cabo, aunque advirtió que podrían incrementar los costos de transporte.

Finalmente, Magnano expresó su esperanza en el futuro del sector agropecuario, destacando: "Si el presidente cumple con tal como dice... eso me da más esperanza". Concluyó afirmando que el campo puede comenzar a crecer y generar un impacto positivo si se mantienen las condiciones adecuadas.

Entrevista de Alberto Lotuf.