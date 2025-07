Francos: "No está prevista una reunión en La Rural con los gobernadores"

FOTO: Francos descartó una reunión con gobernadores: "No creo que sea el momento".

- Se especula con una reunión que habría mañana con los gobernadores, ¿va a haber reunión?

No sé de dónde salió esta versión. En La Rural han convocado a algunos gobernadores y a mí también para la inauguración de la Sociedad Rural y ahí seguro nos vamos a encontrar con los que vayan. Nos saludaremos pero no creo que sea el momento de conversar sobre las leyes que estamos cuestionando. No hay reunión en La Rural para ese tema, es un acto protocolar, entramos, cortamos la cinta y nada más.

- ¿Cómo le va en esa tarea de recomponer vínculos?

Estamos intentando establecer un diálogo con relación a las leyes y explicar de nuestra parte cómo impactan en un momento crucial del plan económico porque los mercados están mirándonos con todos los ojos a ver si el plan económico tiene continuidad o no, si hay estabilización y si hay fuerza política para llevarlo adelante, y estamos trabajando en eso.

No nos toca la más fácil porque somos un bloque minoritario y hoy se complica más porque estamos en un periodo electoral, con lo cuál cada sector político pretende hacer su juego y eso nos complica la conversación y la negociación política.

- Se plantean diferencias claras cuando uno escucha a Alfredo Cornejo, que expresa proximidad con el gobierno, pero por ejemplo dice que todas las leyes que se han aprobado, y que van a veto, hay algunas que no generan déficit... ¿Cuál es la respuesta?

Yo creo que no es así. Disiento con Cornejo. En el caso de ambas leyes, los ATN están previstos para atender emergencias y problemas financieros en las provincias, y se van a producir como se producen permanentemente porque problemas climáticos y desajustes financieros existen siempre en las provincias y el Estado Nacional ayuda a solucionarlos en el momento, a postergarlos o buscar una salida.

- ¿El veto va a ser incluyendo a los ATN?

Sí, la posición del gobierno hasta ahora es que se van a vetar todas las leyes que impacten en el equilibrio fiscal del Gobierno, y todo ello forma parte. Ni hablar de la reforma del sistema jubilatorio, de los incrementos de las jubilaciones, el incremento de los gastos para los temas de discapacidad o la moratoria, que significa gastos futuros.

- En el gasto de ATN no están todos de acuerdo como en el tema previsional donde manifiestamente hay un impacto que sería muy complicado para las cuentas. Sturzenegger ha planteado una opinión diferente sobre los aportes del Tesoro Nacional.

Son temas en los que siempre hay opiniones distintas. Lo que afecta aunque sea un poco el equilibrio fiscal nosotros no vamos a permitir y vetaremos todas las leyes que lo impacten. Después, el Congreso puede hacer lo que quiera pero nosotros trataremos de objetar las insistencias y buscar las vías para que no se lleven adelante.

Después lo que tenga que discutirse se discutirá en el presupuesto de 2026.

- Sobre la reunión de ayer de Milei con la Mesa de Enlace, donde prometió que el próximo impuesto que se baje son las retenciones, pero por el momento no. ¿Cuál sería su traducción para los productores?

Tras la reunión hablé con el presidente de La Rural y me dijo que habían tenido una muy buena reunión y que el Presidente había sido muy claro con la explicación y que los dirigentes de la Mesa de Enlace entendieron la posición que planteaba Milei y con algún optimismo de que en un futuro pueda comenzar a solucionarse el tema.

- ¿En qué futuro?

En el futuro próximo. Hay que pensarlo con optimismo. Hay buenas condiciones climáticas y se va a generar incrementos de producción y en ese camino se va a volver a conversar sobre la mecánica que puede tener una reducción de retenciones, que el Presidente ya se comprometió el año pasado en la exposición rural a que era un impuesto absolutamente inadecuado pero tenía que ver de qué manera se compensaba eso con la reducción del gasto.

- Hemos tenido muchos llamados de las provincias por la infraestructura vial. En el contexto de las condenas en Vialidad y los montos que se intenta recuperar, ¿Qué expectativa o compromiso asume el gobierno en materia de infraestructura vial?

Los problemas de infraestructura de Argentina son de larga data. Obviamente han faltado en algunos lugares obras de mantenimiento pero esto no es de la gestión de Milei, esto es de la gestión del kirchnerismo en sus tres períodos. La prueba son las condenas que ha habido en la causa de Vialidad Nacional. Yo creo que eso va a llevar un tiempo.

- Pero también tiene conciencia de que si bien hay una clara mayoría del país que disfruta de que la inflación esté contenida, también el consumo baja, hay un porcentaje de familias muy numeroso cuyos ingresos, aun con la inflación, no les alcanza…

Que el consumo baja es la opinión que usted expresa pero no es lo que sucede según las estimaciones que nosotros tenemos; tenemos una economía creciendo al 7%. No se arregla todo al mismo tiempo. Y o creo que vamos a ganar las elecciones porque nosotros tenemos razón, pero veremos qué dice el pueblo en octubre.

Entiendo que a mucha gente no le alcance desde hace tiempo, pero eso no quiere decir que el consumo haya bajado; el consumo general no ha bajado. Entiendo que la gente mire la baja de la inflación y por ahí no la sienta en su salario, aunque el salario también ha superado la inflación desde que estamos en el gobierno.

- Ha sido muy duro con la vicepresidenta Villarruel, ¿por qué?

La vicepresidente hizo algunos comentarios públicos que me parecieron desubicados para un integrante del gobierno. Es la vicepresidente, no un marciano que llegó a la vicepresidencia. Es vicepresidenta porque Milei obtuvo votos. El cuestionamiento que hice tiene que ver con esas declaraciones que hizo donde decía que el Presidente deje de viajar o que saque los gastos de la SIDE y pague el aumento de los jubilados. Y yo dije que era totalmente ridículo por la desproporción del monto que significa el incremento a los jubilados respecto al ínfimo costo de esas acciones de gobierno que son absolutamente necesarias.

La Argentina, hoy. Van Mameren: "Hay debilidades estructurales en el Gobierno" En el programa La Argentina Hoy, Federico van Mameren analizó la celebración del 9 de julio en Tucumán y las complejidades de la política argentina, resaltando la importancia de la mirada del interior en tiempos de elecciones.

- La derecha fest se hace en Córdoba la semana que viene, y viene el Presidente. ¿Va a haber algún contacto oficial en Córdoba con el gobernador?

Nosotros no tenemos una mala relación con Llaryora, al contrario, hemos solucionado algunos problemas, hemos solucionado en principio el tema de la caja previsional que hace tiempo que no se solucionaba; tenemos un diálogo y quiero recordar que en anteriores gobiernos al Gobierno de Córdoba prácticamente no le atendían el teléfono. Nosotros conversamos con Llaryora, tratamos de solucionar los problemas, pero siempre el gobernador se queda con la sensación que debería estar obteniendo más.

- ¿Va a tener algún contacto oficial?

No conozco la agenda del Presidente.

- Usted cultiva un estilo de comunicación que los periodistas apreciamos. ¿Cómo le cae este estilo que se está imponiendo desde el Presidente para abajo, tan violento y agresivo?

Con el tema de las redes yo no estoy de acuerdo con tanta agresión de uno u otro lado. Con respecto al Presidente, habría que fijarse en la sustancia más que en la forma. Fue elegido Presidente con sus formas y la gente lo sabía. Él no va a cambiar su personalidad. Cuestiona a los que lo cuestionan o cuestionan sus políticas y muchas veces lo hace de manera fuerte, pero yo no voy a cuestionar la forma de ser del Presidente.

- ¿Usted cree que los vetos se sostienen o que no van a tener votos suficientes?

Me parece un poco apresurado. Faltan como dos o tres semanas para el tratamiento. Aún hay tiempo para conversar, explicar y tratar de convencer.

