Van Mameren: "Hay debilidades estructurales en el Gobierno"

Cadena 3 Argentina presentó "La Argentina Hoy", un espacio de diálogo con figuras clave del panorama nacional, en esta ocasión con Federico van Mameren, secretario de redacción y jefe de redacción del diario La Gaceta de Tucumán.

La conversación, que se dio en el contexto del 9 de julio, fecha de la Independencia Nacional y un día de especial alegría y unidad para los tucumanos, ofreció una perspectiva del interior sobre la compleja realidad política argentina.

El conductor Sergio Suppo destacó la importancia de mirar la política más allá de Buenos Aires, señalando que la visión desde el norte argentino añade elementos cruciales que a menudo se pasan por alto.

La Celebración del 9 de Julio y las Dicotomías Argentinas

Federico van Mameren expresó su alegría por el 9 de julio en Tucumán, un día donde las habituales tensiones y "peleas" entre los tucumanos "se diluyen un poco". Coincidió en que el 9 de julio es una fecha que "integra mucho más a la Argentina" porque fue el momento en que "toda la Argentina toma una buena parte de ella, la que había en ese momento, la última decisión de libertad".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El Pacto de Mayo: Ambiciones Electorales vs. Compromisos Institucionales

El tema del Pacto de Mayo, firmado el año anterior ,9 de julio de 2024, por 18 de los 23 gobernadores y el Presidente Javier Milei en la Casa Histórica de Tucumán. Cuestionó qué quedó de "semejante acto institucional y compromiso asumido" entre el presidente y los gobernadores.

Van Mameren calificó la situación del Pacto de Mayo como "curiosa" y "un chiste", ya que se firmó el 9 de julio. Atribuyó su estancamiento a las "ambiciones electorales del presidente de la nación o de La Libertad Avanza y las necesidades electorales de los gobernadores", que "ayudaron, coadyuvado de alguna manera a que los compromisos del pacto de mayo queden en el cajón". Señaló que la agenda política actual es diferente a la acordada en aquel momento.

La Tensa Relación entre Gobernadores y Presidente Milei en Campaña Electoral

Van Mameren sugirió que el presidente "va a tener que hacerle una bajada de línea a estos envalentonamientos que ha habido de parte de las estructuras gubernamentales". Recordó una ocasión reciente en la que "fueron casi todos" los gobernadores a reclamar a Milei. Respecto a la compleja pregunta de Suppo sobre el peso de las demandas económicas vs. las necesidades electorales, Van Mameren expresó que la pregunta era "difícil" porque "la balanza pone en juego tal vez diferentes cuestiones".

Compartió una anécdota de un dirigente peronista de Tucumán que le dijo: "Nosotros hacemos el laburo, nosotros hacemos el territorio, nosotros vamos y hablamos con la gente y demás, pero a los que les germinan los votos es a la libertad avanza". Esta situación genera una paradoja: las necesidades de los gobernadores para mantener sus estructuras (afectadas por "muchos años de poder, de exageraciones y de algunas cuestiones de corrupción" en Tucumán) terminan impulsando los votos de La Libertad Avanza. Van Mameren confesó que le cuesta responder quién necesita más a quién en estos momentos, pero sí observó que el gobierno nacional "muestra algunas debilidades estructurales en estos momentos", necesitando "algo más" que el discurso anti-kirchnerista.

El Estilo de Milei: "Acelerar en las Curvas" y las Preocupaciones Argentinas

Federico van Mameren señaló que acelerar en las curvas es "peligroso" para un presidente. Lamentó que las "exageraciones" en la política a veces "no permiten el ejercicio natural en este caso del periodismo". Respecto a las preocupaciones de la gente, Van Mameren indicó que los argentinos están "ansiosos", "necesitados de dar vuelta a la página", por lo que dicen "ya está lo de la inflación" cuando, en realidad, "todo necesita más tiempo".

Panorama Electoral y la Ausencia de una Tercera Fuerza Nacional

El periodista tucumano fue contundente al afirmar que "no hay nadie del otro lado, Sergio", para ofrecer un discurso distinto. Predijo que Milei "va cómodo" en la ruta electoral y "va a llegar sin problema". Explicó que La Libertad Avanza, al haber "acaba de nacer" y partir "de cero" en términos de bancas, "lo que saque va a ser ganancia pura". Contrastó la "lógica nacional" de Milei con la "lógica provincial local" de los gobernadores, cuyo objetivo es "revalidar" sus estructuras para 2027. Identificó a Axel Kicillof como "la figura aglutinante de del peronismo".

Respecto a la posibilidad de una tercera fuerza, van Mameren fue claro: "No, no, no, no. O sea, a ver, los sectores de izquierda absorbidos por la frustración, el llanto y el dolor de Cristina Presa, esos sectores intermedios, como podría haber sido el radicalismo, este no no terminan de acomodarse". Agregó que otros partidos de derecha "iban surgiendo y [fueron] absorbidos o destruidos por la libertad que avanza". En definitiva, "no veo una tercera fuerza, no no la veo no lo veo surgiendo de ninguna manera, por lo menos ahora en octubre".

Cambio Estructural, Liderazgo y el Riesgo del "Juego de Suma Cero"

El entrevistado subrayó la "gran responsabilidad" de la sociedad, de quienes conducen provincias y de los legisladores. Sin embargo, identificó un "problema central": la ausencia de líderes y de "instituciones intermedias que les gusta defender principios, defender valores".

Puso como ejemplo una movilización en Tucumán de instituciones que trabajan con chicos con problemas de drogadicción, lo que revela que "no funciona bien la policía, que no funciona bien la justicia, que no funcionan bien esas instituciones". Alertó sobre un fenómeno que se ve en Rosario y en muchas zonas de Tucumán: "El dealer reemplaza al puntero político que nosotros conocimos", lo que requiere de líderes para revertirse.

Sobre el riesgo del "juego de suma cero" planteado por Supo, Van Mameren lo calificó de "buenísimo" y afirmó que esos "gris en el medio son muy importantes" y sirven "de equilibrio". Ambos coincidieron en que Argentina necesita un "consenso suficiente" para avanzar hacia "un país democrático y capitalista", un consenso que podría perderse sin el surgimiento de líderes adecuados.

Retomando la cuestión del Pacto de Mayo, Suppo recordó que, por su profesión, los periodistas tienden a ser "escépticos" y "desconfiados", y que el Pacto de Mayo les pareció una "enumeración de buenas intenciones" que sería difícil de cumplir.

Van Mameren reafirmó la posición escéptica de los periodistas, admitiendo que "no nos hemos equivocado lamentablemente en este caso". Explicó que el Pacto de Mayo implicaba "recortes fuertes" y "renunciamientos a sistemas y estructuras de funcionamiento" que muchos firmantes "ya sabían que no lo iban a poder llevar adelante o no lo querían llevar adelante, que es peor". Concluyó con un llamado a "no tener tantas urgencias", sino a "tener proyectos un poquitito más a largo plazo y sostener esas ideas y y esos proyectos".

Recomendaciones Literarias

Como parte del ritual de cierre del programa, Suppo le pidió a Federico van Mameren una recomendación de libro.

El entrevistado mencionó su recurrencia a clásicos como Shakespeare y El Quijote, buscando en ellos "libertad" y los "valores que necesita la sociedad". También mencionó estar leyendo "El Kremlin", en referencia a un libro que representa al asesor presidencial Caputo (posiblemente El Inversor de Santiago O''Donnell) para "entender cosas que tampoco a veces nos dábamos cuenta". Finalmente, recomendó a Arturo Pérez-Reverte para "divertirse y pasarla bien", sugiriendo "leamos novelas de Reverte, no dejemos de estar en la política leyendo lo último que anda dando vuelta y los clásicos siempre vienen bien".

Entrevista de Sergio Suppo.