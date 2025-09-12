López Murphy cuestionó a Milei: "La macroeconomía no está bien"

Ricardo López Murphy, economista y político argentino, compartió una carta abierta en la que reflexiona sobre su relación con Javier Milei y la situación actual del país. En su misiva, López Murphy recordó haber conocido a Milei en 2014 y describe su amistad, destacando que "Javier tuvo buenas ideas, siempre, disruptivas, inteligentes, y además es buena persona". Sin embargo, señaló que su relación se deterioró tras su decisión de integrarse a Juntos por el Cambio, lo que provocó el enojo de Milei.

En la carta, López Murphy expresó su preocupación por la crisis que atraviesa el gobierno y la necesidad de una autocrítica. "Hay que remover drásticamente todas las manchas o dudas que hay sobre procedimientos corruptos", advirtió. También critica el entorno de Milei, afirmando que "está muy mal rodeado" y que debe "liberarse de la casta que lo rodea".

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, el economista mencionó varios episodios de corrupción que han afectado la imagen del gobierno actual, como el caso de Libra y las irregularidades en la aduana. "No puede haber licitaciones del Banco Nacional a las familias del poder", enfatizó, y sugirió que el gobierno debe actuar con transparencia y cooperar con la justicia.

López Murphy también se refirió a la situación electoral en la provincia de Buenos Aires, donde consideró que la decisión de Milei de proponer a Carolina Píparo dividió el voto no peronista, debilitando la opción contra el kirchnerismo. "Si además usted la nacionaliza con los problemas de los audios, con la economía funcionando mal, era anunciado un resultado muy adverso", explicó.

Sobre la macroeconomía, López Murphy sostuvo que "la macroeconomía no está bien", citando el riesgo país de Argentina, que supera los 1.100 puntos, en comparación con Uruguay, que tiene un riesgo de 60. "El país va a ir bien cuando crezcan las exportaciones, las inversiones privadas y el empleo privado", concluyó.

Finalmente, López Murphy mencionó que, a pesar de su cercanía con Milei, no ha recibido comunicación del presidente tras la reciente tragedia familiar que lo afectó. "Son cosas... el grado de insensibilidad es difícil de entender", señaló, reflejando su descontento ante la falta de apoyo en un momento tan crítico.

