En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

López Murphy cuestionó a Milei: "La macroeconomía no está bien"

El economista y legislador criticó al Presidente de la Nación y dijo que "está muy mal rodeado" y debe "liberarse de la casta que lo rodea".

12/09/2025 | 10:13Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Ricardo López Murphy, economista y político argentino.

  1.

    Audio. López Murphy cuestionó a Milei: "La macroeconomía no está bien"

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

Ricardo López Murphy, economista y político argentino, compartió una carta abierta en la que reflexiona sobre su relación con Javier Milei y la situación actual del país. En su misiva, López Murphy recordó haber conocido a Milei en 2014 y describe su amistad, destacando que "Javier tuvo buenas ideas, siempre, disruptivas, inteligentes, y además es buena persona". Sin embargo, señaló que su relación se deterioró tras su decisión de integrarse a Juntos por el Cambio, lo que provocó el enojo de Milei.

En la carta, López Murphy expresó su preocupación por la crisis que atraviesa el gobierno y la necesidad de una autocrítica. "Hay que remover drásticamente todas las manchas o dudas que hay sobre procedimientos corruptos", advirtió. También critica el entorno de Milei, afirmando que "está muy mal rodeado" y que debe "liberarse de la casta que lo rodea".

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, el economista mencionó varios episodios de corrupción que han afectado la imagen del gobierno actual, como el caso de Libra y las irregularidades en la aduana. "No puede haber licitaciones del Banco Nacional a las familias del poder", enfatizó, y sugirió que el gobierno debe actuar con transparencia y cooperar con la justicia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

López Murphy también se refirió a la situación electoral en la provincia de Buenos Aires, donde consideró que la decisión de Milei de proponer a Carolina Píparo dividió el voto no peronista, debilitando la opción contra el kirchnerismo. "Si además usted la nacionaliza con los problemas de los audios, con la economía funcionando mal, era anunciado un resultado muy adverso", explicó.

Sobre la macroeconomía, López Murphy sostuvo que "la macroeconomía no está bien", citando el riesgo país de Argentina, que supera los 1.100 puntos, en comparación con Uruguay, que tiene un riesgo de 60. "El país va a ir bien cuando crezcan las exportaciones, las inversiones privadas y el empleo privado", concluyó.

Finalmente, López Murphy mencionó que, a pesar de su cercanía con Milei, no ha recibido comunicación del presidente tras la reciente tragedia familiar que lo afectó. "Son cosas... el grado de insensibilidad es difícil de entender", señaló, reflejando su descontento ante la falta de apoyo en un momento tan crítico.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Quién escribió una carta abierta sobre su relación con Javier Milei?
Ricardo López Murphy escribió la carta abierta.

¿Cuándo conoció López Murphy a Milei?
López Murphy conoció a Milei en 2014.

¿Qué crisis menciona López Murphy en su carta?
Menciona la crisis que atraviesa el gobierno actual.

¿Qué propone López Murphy respecto a la corrupción?
Propone remover drásticamente todas las manchas o dudas sobre procedimientos corruptos.

¿Qué opina López Murphy sobre la macroeconomía de Argentina?
Sostiene que "la macroeconomía no está bien", citando el riesgo país que supera los 1.100 puntos.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho