Liberan a un aguilucho para combatir las palomas en la plaza San Martín

La Municipalidad de Rosario liberará un aguilucho, conocido como gavilán común, en la Plaza San Martín con el objetivo de controlar la población de palomas en el área central de la ciudad. Este ejemplar fue rescatado y rehabilitado, y su presencia busca disuadir a las palomas que generan problemas sanitarios.

Luciano Marelli, secretario de Ambiente y Espacio Público, explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "venimos trabajando con el control de natalidad de palomas, tratando de bajar la población que tenemos, sobre todo en el área central de la ciudad". La estrategia incluye el uso de anticonceptivos en 17 lugares y la incorporación de aves rapaces que puedan convivir en el entorno urbano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El aguilucho liberado tiene un radio de acción de entre uno y dos kilómetros. "La idea era soltarlo en un sector de la ciudad, que es un espacio verde, pero el ave va a buscar el lugar más cómodo y adecuado para su subsistencia", indicó Marelli. Si bien el gavilán se alimenta de aves, insectos y roedores, no representa una amenaza para personas o mascotas. "No es un cazador que va a salir a matar a todas las aves", aclaró.

Sobre la posibilidad de que el aguilucho se quede en la plaza, Marelli señaló que "no es nuestra intención asegurar que quede permanentemente". El ave elegirá su hábitat, aunque se espera que permanezca en el área histórica de la ciudad, que es la más afectada por la presencia de palomas. El secretario también mencionó que el control de la población de palomas incluye tareas de limpieza, como el hidrolavado nocturno, para reducir las molestias a los vecinos. "Obviamente no es tan sencillo dimensionarlo y cuantificar el impacto, pero lo vamos monitoreando", concluyó Marelli.

Entrevista de Alberto Lotuf.