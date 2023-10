Eduardo Amadeo: "Con Milei tenemos diferencias, pero hay que salvar Argentina"

El apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei encontró apoyó en algunos sectores del PRO, mientras Juntos por el Cambio se resquebraja. En ese marco, uno de los laderos de la ex ministra de Seguridad de la Nación confirmó su acompañamiento y contó cómo se dieron las horas previas a que la candidata saliera a respaldar al libertario.

“El lunes después de las elecciones fuimos al supermercado con mi mujer, y cuando llegué a la caja una mujer me tocó el hombro. Entre llantos me dijo que si gana Massa no iban a volver más sus hijos. La llamé a Patricia, con quien había estado hasta tarde el domingo, y ambos dijimos que había que jugársela”, dijo en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, el ex legislador nacional Eduardo Amadeo.

“Tenemos nuestras diferencias con Milei, pero tenemos que salvar la Argentina”, atendió. Y afirmó: “El país está muy desgarrado, pero hay que evitar que el kirchnerismo se extienda en las manos de Massa”.

Amadeo destacó los valores señalados por Patricia Bullrich, entre los que enumeró el “defender la educación, la economía, el trabajo y el respeto a la Justicia”. “En muchos coincidimos con Milei, por eso presentó un documento al candidato sobre las cuestiones en las que vamos a estar con ellos. Tenemos fuerza en el Congreso y si hay buenos proyectos los vamos a acompañar. No es un casamiento de gemelos, no es todo igual. Pero hay ciertas bases”, continuó.

Por otro lado, el ex diputado destacó que “con Massa no hay ningún punto de acuerdo” y denunció que “se patinó toda la guita para su campaña”.

Desde el anuncio de Patricia Bullrich sobre su apoyo a Javier Milei, algunos sectores del radicalismo salieron al cruce. “Con el tiempo, sin dudas nos vamos a volver a juntar. Juntos por el Cambio no se rompe porque sería un suicidio. La fuerza está en la unidad. Hoy tenemos diferencias, pero de ahí a romperse…”, atendió.

“Uno tiene que poder juntar poder, fuerza, aunque no sea idéntico. Con Milei tenemos valores comunes, como la defensa de la Justicia y de la economía. El kirchnerismo no cree en la inversión. Para ellos es una mala palabra”, expresó. Y concluyó: “El 90% de los radicales que conozco tienen nuestros mismos valores. Massa y el kirchnerismo se han alejado de la gente. El 70% del electorado no los eligió. Tuvo la oposición dividida y la habilidad de hacer estas medidas económicas que llegaron al bolsillo de la gente”.