Economista cercano a Milei: "Cada vez que habla Caputo trae preocupación"

El economista Fausto Spotorno, quien fue parte del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, expresó su preocupación respecto a las declaraciones del ministro Luis "Toto" Caputo, que habló en las últimas horas sobre el programa económico y el dólar.

"Cada vez que habla Caputo, lejos de traer tranquilidad, me parece que trae preocupación", señaló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Según Spotorno, el mensaje de Caputo está dirigido a los exportadores, sugiriendo que deben vender dólares ahora, ya que "el que tiene que vender dólares dice, bueno, si no va a subir más que esto, el dólar lo vendo ahora".

Spotorno también mencionó la crisis de confianza que enfrenta el gobierno, comparando la situación actual con la de la administración anterior de Mauricio Macri. "Hay una crisis de confianza claramente", afirmó, y añade que el actual gobierno tiene un poder político que emana de la figura presidencial, lo que contrasta con la situación de Macri.

"La macro está más ordenada que en ese momento", sostuvo, aunque reconoce que hay dudas sobre la capacidad del gobierno para mantener el programa económico.

En cuanto a la posibilidad de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos, Spotorno consideró que es una idea remota, pero recuerda el caso de México durante la crisis del tequila. "Podría ser, la verdad que es una más remota idea", dijo, aludiendo a la necesidad de estabilizar el mercado. Sin embargo, subrayó que la relación entre Argentina y Estados Unidos no es comparable a la de México, lo que complica una posible intervención.

Finalmente, Spotorno criticó la falta de acumulación de reservas por parte del gobierno, un consejo que muchos economistas habían sugerido. "Yo hubiera acumulado reservas", confesó, y añadió que el gobierno tuvo oportunidades para hacerlo cuando el dólar empezó a aflojar.

Entrevista de Alberto Lotuf.