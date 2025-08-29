Congreso universitario: "Este es el peor año en mucho tiempo en las facultades"
Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), habló con el móvil de Cadena 3 Rosario y dijo que sin presupuesto las entidades académicas no podrán dictar clases.
29/08/2025 | 10:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cumbre académica en el Espacio Cultural Universitario (ECU).
-
Audio. Congreso universitario: "Este es el peor año en mucho tiempo en las facultades"
Siempre Juntos Rosario
Rosario vive un momento crítico en el ámbito universitario, con la reunión de las máximas autoridades de las universidades del país en el Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que se lleva a cabo en el Espacio Cultural Universitario (ECU). Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), señaló que "este es el peor año en mucho tiempo en las facultades" debido a la falta de presupuesto que se ha extendido por dos años.
Alpa advirtió que, si no se autoriza el presupuesto para el próximo año, "no podrán seguir funcionando las facultades porque no habrá ni docentes ni no docentes para dar clases con los salarios que hoy tienen". El presidente del SIN destacó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, la urgencia de la situación, mencionando que "hoy tenemos una ley vigente, aunque no está vigente porque por supuesto no está en ese sentido".
Protesta universitaria. UNR: "Crece el nivel de adhesión", dicen desde COAD tras 48 horas de paro
Federico Gayoso, secretario de COAD, realizó un balance por la medida de fuerza y la situación de los docentes de facultades en el móvil de Cadena 3 Rosario.
La situación se complica con la expectativa de un veto por parte del Poder Ejecutivo al presupuesto propuesto, lo que podría llevar a una "marcha federal" si se produce. Alpa expresó que "sería el segundo año consecutivo que este país no tiene presupuesto nacional", lo que afecta directamente a las universidades, ya que dependen de este financiamiento para operar de acuerdo a su autonomía.
En este contexto, Alpa enfatizó que "si no tenemos presupuesto 2026, en general no vamos a tener un 2026 en el sistema universitario". La falta de recursos plantea serias dudas sobre el futuro del sistema educativo en el país, dejando a las universidades en una situación de incertidumbre y riesgo.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Cuál es la situación actual de las universidades en Rosario?
Las universidades en Rosario enfrentan un momento crítico debido a la falta de presupuesto que se ha extendido por dos años.
¿Quién es Oscar Alpa?
Oscar Alpa es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ha expresado su preocupación por la situación de las facultades.
¿Qué podría suceder si no se aprueba el presupuesto?
Si no se aprueba el presupuesto, las facultades no podrán funcionar correctamente, afectando a docentes y estudiantes.
¿Cuál es la consecuencia de la falta de presupuesto?
La falta de presupuesto podría llevar a una "marcha federal" y a una crisis en el sistema universitario.
¿Quién realizó el informe sobre la situación?
El informe fue realizado por Fernando Carrafiello.