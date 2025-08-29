Congreso universitario: "Este es el peor año en mucho tiempo en las facultades"

Rosario vive un momento crítico en el ámbito universitario, con la reunión de las máximas autoridades de las universidades del país en el Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que se lleva a cabo en el Espacio Cultural Universitario (ECU). Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), señaló que "este es el peor año en mucho tiempo en las facultades" debido a la falta de presupuesto que se ha extendido por dos años.

Alpa advirtió que, si no se autoriza el presupuesto para el próximo año, "no podrán seguir funcionando las facultades porque no habrá ni docentes ni no docentes para dar clases con los salarios que hoy tienen". El presidente del SIN destacó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, la urgencia de la situación, mencionando que "hoy tenemos una ley vigente, aunque no está vigente porque por supuesto no está en ese sentido".

La situación se complica con la expectativa de un veto por parte del Poder Ejecutivo al presupuesto propuesto, lo que podría llevar a una "marcha federal" si se produce. Alpa expresó que "sería el segundo año consecutivo que este país no tiene presupuesto nacional", lo que afecta directamente a las universidades, ya que dependen de este financiamiento para operar de acuerdo a su autonomía.

En este contexto, Alpa enfatizó que "si no tenemos presupuesto 2026, en general no vamos a tener un 2026 en el sistema universitario". La falta de recursos plantea serias dudas sobre el futuro del sistema educativo en el país, dejando a las universidades en una situación de incertidumbre y riesgo.

Informe de Fernando Carrafiello.