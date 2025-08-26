Universidades públicas debatirán en Rosario el presente y futuro de la educación

Rosario será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que se desarrollará los días 28 y 29 de agosto en el predio de La Siberia, Centro Universitario Rosario (CUR). Organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el encuentro reunirá a representantes de universidades públicas de todo el país.

Durante dos jornadas se realizarán conferencias, paneles y mesas de trabajo que abordarán los grandes ejes que atraviesan hoy al sistema universitario: la enseñanza, la investigación, la gestión y la extensión. El objetivo será repensar la innovación en un contexto de profundos cambios sociales, políticos y económicos.

El presidente del CIN, Oscar Alpa, destacó que se discutirán temas centrales como el financiamiento universitario y la reducción de los salarios docentes y no docentes. “También queremos abrir un espacio de reflexión colectiva sobre la universidad del futuro: una universidad con recursos suficientes y construida a partir de los aportes que surjan de este congreso”, señaló.

Por su parte, el rector de la UNR y vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, subrayó: “Es la primera vez en la historia que toda la comunidad académica y científica argentina se reúne para pensar qué hacemos bien, qué debemos corregir y qué transformaciones exige un mundo que cambia vertiginosamente”.

El congreso contará con más de 800 trabajos académicos y un espacio dedicado a la exposición de buenas prácticas, donde distintas universidades compartirán experiencias innovadoras que podrán replicarse en otras instituciones. Se prevé la participación de unas 2.000 personas, entre docentes, investigadores, estudiantes y gestores de la comunidad académica y científica.