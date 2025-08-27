UNR: "Crece el nivel de adhesión", dicen desde COAD tras 48 horas de paro

La Universidad Nacional de Rosario realizó un paro de 48 horas, que se llevó a cabo en el contexto de una creciente crisis en el sistema universitario. La medida de fuerza, que comenzó el martes, se extendió hasta este miércoles, se suma a una serie de paros previos, reflejando un aumento significativo en la adhesión de docentes y estudiantes.

Federico Gayoso, secretario de COAD, realizó un balance de la situación actual. “Terminamos la segunda jornada de paro de esta semana y realmente el nivel de adhesión es bastante más alto que en otras oportunidades”, afirmó en el móvil de Cadena 3 Rosario.

Gayoso destacó que la crisis salarial se ha vuelto insostenible: “Desde que asumió Milei, la brecha entre salarios e inflación superó el 90%. Un docente con dedicación simple gana 250 mil pesos y no hay perspectiva de aumento”.

El secretario de COAD también subrayó la gravedad de la situación: “Estamos peleando por la supervivencia del sistema universitario. La crisis está lejos de haber terminado”. Además, hizo un llamado a la solidaridad de los estudiantes: “La lucha conjunta debería ser nuestra meta, porque si nos quedamos sin universidad, nos quedamos todos sin universidad”.

Gayoso advirtió sobre el riesgo de una “privatización parcial de la universidad pública” y enfatizó que los trabajadores están en una situación crítica. “Son muchos frentes abiertos y la universidad realmente corre un riesgo”, concluyó.

El paro de esta semana se complementará con una nueva medida de fuerza programada para la próxima semana, que incluye una marcha federal.

Informe de Agostina Mengeghetti.