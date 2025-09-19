Alerta amarilla por tormentas fuertes en Rosario
Gonzalo Ratner, director de Defensa Civil de la Municipalidad, dijo que podría haber intensos acumulados de lluvia, vientos y actividad eléctrica.
19/09/2025 | 11:12Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvias en Rosario.
-
Audio. Alerta amarilla por tormentas fuertes en Rosario
Siempre Juntos Rosario
La ciudad de Rosario enfrenta un clima inestable, con alerta amarilla por tormenta. Las condiciones meteorológicas prevén lluvias intensas y granizo, con precipitaciones acumuladas que podrían oscilar entre 20 y 60 milímetros.
Gonzalo Ratner, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, advirtió sobre las medidas a tomar ante la alerta: "Estamos bajo alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes, especialmente para la jornada de mañana sábado".
Ratner agregó que se esperan ráfagas de viento y actividad eléctrica, haciendo hincapié en la importancia de asegurar objetos en balcones y terrazas.
El director de Defensa Civil también recuerda la necesidad de colaborar con la higiene de la vía pública: "Es oportuno colocar cualquier elemento que pueda obstruir la boca de tormenta dentro del contenedor".
Informe de Juan Cruz Albergoli.
Lectura rápida
¿Qué clima enfrenta Rosario? La ciudad enfrenta un clima inestable con alerta amarilla por tormenta, lluvias intensas y granizo.
¿Quién es el responsable de Defensa Civil? Gonzalo Ratner es el director de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario.
¿Cuándo se espera el mal tiempo? Se espera que las tormentas fuertes afecten especialmente la jornada del sábado.
¿Dónde se deben asegurar objetos? Es importante asegurar objetos en balcones y terrazas debido a las ráfagas de viento.
¿Por qué es importante colaborar con la higiene pública? Para evitar obstrucciones en las bocas de tormenta, se recomienda colocar elementos en contenedores.