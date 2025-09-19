Alerta amarilla por tormentas fuertes en Rosario

La ciudad de Rosario enfrenta un clima inestable, con alerta amarilla por tormenta. Las condiciones meteorológicas prevén lluvias intensas y granizo, con precipitaciones acumuladas que podrían oscilar entre 20 y 60 milímetros.

Gonzalo Ratner, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, advirtió sobre las medidas a tomar ante la alerta: "Estamos bajo alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes, especialmente para la jornada de mañana sábado".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ratner agregó que se esperan ráfagas de viento y actividad eléctrica, haciendo hincapié en la importancia de asegurar objetos en balcones y terrazas.

El director de Defensa Civil también recuerda la necesidad de colaborar con la higiene de la vía pública: "Es oportuno colocar cualquier elemento que pueda obstruir la boca de tormenta dentro del contenedor".

Informe de Juan Cruz Albergoli.