Horacio Berra: "Córdoba enfrenta restricciones, pero sigue invirtiendo"

Horacio Berra, presidente de la Cámara de Reconstrucción de Córdoba, destacó en diálogo con Cadena 3 la situación actual del sector de la construcción en la provincia, en un contexto de dificultades económicas a nivel nacional.

Berra afirmó que “en el país cero, hasta este presupuesto cero, no se cancelaron deudas, tampoco se han transferido muchas obras”.

Asimismo, mencionó que la provincia enfrenta “restricciones”, pero que Córdoba mantiene una “política de inversión en infraestructura de hace muchos años”, considerando esta inversión un pilar de gobierno tanto a nivel provincial como municipal.

"Por supuesto que hay restricciones, pero me parece que Córdoba está transitando ideas distintas en cuanto al modelo de país de competitividad y calidad de vida", expresó.

En cuanto a la situación del sector privado, Berra expresó que las “industrias están muy sobredimensionadas” debido a la baja actividad económica, lo que afecta a las empresas del sector industrial en Córdoba, que es “extremadamente fuerte” en áreas como la agroindustria y la metalmecánica.

Respecto al mercado inmobiliario, Berra comentó que “hoy el mercado tiene todavía unidades disponibles, con precios razonables”, pero advirtió que “nada de eso se va a volcar hasta que no haya tasas de intereses razonables.”

La situación actual en Córdoba refleja un contexto desafiante, pero la provincia busca mantener su modelo de competitividad y calidad de vida.

Informe de Gonzalo Carrasquera