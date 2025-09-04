En vivo

Deportes

Messi dio un show en su despedida y Argentina goleó 3-0 a Venezuela

Con goles de Messi (2) y Lautaro Martínez, la Selección selló una sólida victoria en el Monumental. Fue el último partido de Eliminatorias en suelo argentino para el capitán de la Albiceleste. Emoción, ovación y fútbol del mejor. 

04/09/2025 | 22:33Redacción Cadena 3

FOTO: Lionel Messi se despidió a lo grande en el Monumental. (Foto: NA)

FOTO: Argentina enfrenta a Venezuela en el Monumental.

FOTO: Lionel Messi se despidió a lo grande en el Monumental. (Foto: NA)

FOTO: Lionel Messi se despidió a lo grande en el Monumental. (Foto: NA)

FOTO: Messi ante Venezuela en su despedida.

  1. Audio. 1º gol de Argentina a Venezuela. (Lionel Messi)

    La Cadena del Gol

    Episodios

  2.

    Audio. 2° Gol de Argentina a Venezuela (Lautaro Martínez)

    La Cadena del Gol

    Episodios

  3.

    Audio. 3° Gol de Argentina a Venezuela (Lionel Messi)

    La Cadena del Gol

    Episodios

Por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina derrotó con autoridad por 3-0 a Venezuela en el estadio Más Monumental. Pero más allá del resultado, la noche quedó marcada por un hecho histórico y profundamente emotivo: fue el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias.

A estadio lleno y con clima de celebración, el equipo de Lionel Scaloni dominó de principio a fin. Con goles de Messi (38’ PT y 34’ ST) y Lautaro Martínez (30’ ST), el campeón del mundo volvió a mostrar su jerarquía colectiva, ratificando por qué lidera cómodamente la tabla con 38 puntos y ya tiene asegurado su boleto a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Un primer tiempo de dominio y emoción

Desde el arranque, Argentina se hizo dueño de la pelota. Julián Álvarez fue el primero en probar al arquero venezolano Rafael Romo, con un potente remate que exigió al guardameta. Luego, Messi también tuvo la suya desde afuera del área, en una de esas pinceladas que encienden la tribuna.

A los 38 minutos, llegó el primer grito de la noche: una gran jugada colectiva terminó en los pies de Julián Álvarez, que se filtró entre líneas y dejó el balón servido a Lionel Messi, quien definió con la categoría que lo distingue. Festejo, aplausos y piel de gallina en todo el estadio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El complemento, a puro fútbol

En el segundo tiempo, el dominio argentino se hizo aún más evidente. Con paciencia y precisión, los dirigidos por Scaloni fueron generando espacios ante una Venezuela replegada.

El segundo tanto llegó a los 30 minutos, tras una brillante combinación entre Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez, quien empujó la pelota al gol para ampliar la ventaja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Apenas cuatro minutos después, Thiago Almada asistió a Messi, que ingresó al área y definió con la tranquilidad de siempre para sellar el 3-0 definitivo. Fue el gol número 114 de Messi en 194 partidos con la camiseta nacional, una cifra impactante que se agiganta con cada presentación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una noche con sabor a despedida

Si bien aún le queda un partido más en esta doble fecha —la visita a Ecuador el próximo martes a las 20—, este fue el último partido oficial de Eliminatorias que Messi disputará en suelo argentino. La ovación fue total. El público coreó su nombre antes, durante y después del encuentro. Se vivió una mezcla de alegría por el presente y nostalgia por lo que se empieza a despedir.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Así queda la tabla

Con esta victoria, Argentina se mantiene como único líder de las Eliminatorias con 38 puntos, invicto y clasificado con holgura al próximo Mundial. Venezuela, por su parte, quedó con 18 unidades y se ubica séptima, ocupando de momento el lugar del Repechaje.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Nota en desarrollo.

Lectura rápida

¿Qué evento se desarrolla? Un partido de eliminación entre la Selección Argentina y Venezuela.

¿Quiénes son los protagonistas? La Selección Argentina y la Selección de Venezuela.

¿Cuándo se juega? Este jueves a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Monumental de Argentina.

¿Cómo se puede ver? A través de TyC Sports, Telefe y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

