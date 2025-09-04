En vivo

Deportes

Boletín de calificaciones: Argentina mantiene intacto el nivel de autoexigencia

Por Claudio Giglioni. 

04/09/2025 | 23:06

FOTO: Lionel Messi fue el mejor jugador del partido.

Argentina

Emiliano Martínez 5

Nahuel Molina 5,50

Cristian Romero 5

Nicolás Otamendi 5

Nicolás Tagliafico 6

Franco Mastantuono 5

Rodrigo De Paul 6,50

Leandro Paredes 7

Thiago Almada 6

Lionel Messi 8

Julián Álvarez 6

Nicolás González 5

Exequiel Palacios 5

Lautaro Martínez 6,50

Venezuela

Rafael Romo 6

Jon Aramburu 4

Nahuel Ferraresi 4

Wilker Ángel 4

Christian Makoun 3

Miguel Ángel Navarro 3

Eduard Bello 4

Tomás Rincón 4

Cristian Cásseres Jr. 3

Jefferson Savarino 5,50

Salomón Rondón 3

