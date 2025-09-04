Boletín de calificaciones: Argentina mantiene intacto el nivel de autoexigencia
Por Claudio Giglioni.
04/09/2025 | 23:06Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi fue el mejor jugador del partido.
Argentina
Emiliano Martínez 5
Nahuel Molina 5,50
Cristian Romero 5
Nicolás Otamendi 5
Nicolás Tagliafico 6
Franco Mastantuono 5
Rodrigo De Paul 6,50
Leandro Paredes 7
Thiago Almada 6
Lionel Messi 8
Julián Álvarez 6
Nicolás González 5
Exequiel Palacios 5
Lautaro Martínez 6,50
Eliminatorias Sudamericanas. Messi dio un show en su despedida y Argentina goleó 3-0 a Venezuela
Con goles de Messi (2) y Lautaro Martínez, la Selección selló una sólida victoria en el Monumental. Fue el último partido de Eliminatorias en suelo argentino para el capitán de la Albiceleste. Emoción, ovación y fútbol del mejor.
Venezuela
Rafael Romo 6
Jon Aramburu 4
Nahuel Ferraresi 4
Wilker Ángel 4
Christian Makoun 3
Miguel Ángel Navarro 3
Eduard Bello 4
Tomás Rincón 4
Cristian Cásseres Jr. 3
Jefferson Savarino 5,50
Salomón Rondón 3