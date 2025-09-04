Messi dio un show en su despedida y Argentina goleó 3-0 a Venezuela

Por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina derrotó con autoridad por 3-0 a Venezuela en el estadio Más Monumental. Pero más allá del resultado, la noche quedó marcada por un hecho histórico y profundamente emotivo: fue el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias.

A estadio lleno y con clima de celebración, el equipo de Lionel Scaloni dominó de principio a fin. Con goles de Messi (38’ PT y 34’ ST) y Lautaro Martínez (30’ ST), el campeón del mundo volvió a mostrar su jerarquía colectiva, ratificando por qué lidera cómodamente la tabla con 38 puntos y ya tiene asegurado su boleto a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Un primer tiempo de dominio y emoción

Desde el arranque, Argentina se hizo dueño de la pelota. Julián Álvarez fue el primero en probar al arquero venezolano Rafael Romo, con un potente remate que exigió al guardameta. Luego, Messi también tuvo la suya desde afuera del área, en una de esas pinceladas que encienden la tribuna.

A los 38 minutos, llegó el primer grito de la noche: una gran jugada colectiva terminó en los pies de Julián Álvarez, que se filtró entre líneas y dejó el balón servido a Lionel Messi, quien definió con la categoría que lo distingue. Festejo, aplausos y piel de gallina en todo el estadio.

¡GOOOL DE ARGENTINA! ???? Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio ???



39' PT | ???? ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA ????



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025

El complemento, a puro fútbol

En el segundo tiempo, el dominio argentino se hizo aún más evidente. Con paciencia y precisión, los dirigidos por Scaloni fueron generando espacios ante una Venezuela replegada.

El segundo tanto llegó a los 30 minutos, tras una brillante combinación entre Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez, quien empujó la pelota al gol para ampliar la ventaja.

¡GOOOL DE ARGENTINA! ???? Lautaro aparece en la primera y el Toro no perdona ??



21' ST | ???? ARGENTINA 2 - 0 VENEZUELA ????



???? #ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/EcJFtmETH2 — telefe (@telefe) September 5, 2025

Apenas cuatro minutos después, Thiago Almada asistió a Messi, que ingresó al área y definió con la tranquilidad de siempre para sellar el 3-0 definitivo. Fue el gol número 114 de Messi en 194 partidos con la camiseta nacional, una cifra impactante que se agiganta con cada presentación.

Una noche con sabor a despedida

Si bien aún le queda un partido más en esta doble fecha —la visita a Ecuador el próximo martes a las 20—, este fue el último partido oficial de Eliminatorias que Messi disputará en suelo argentino. La ovación fue total. El público coreó su nombre antes, durante y después del encuentro. Se vivió una mezcla de alegría por el presente y nostalgia por lo que se empieza a despedir.

Así queda la tabla

Con esta victoria, Argentina se mantiene como único líder de las Eliminatorias con 38 puntos, invicto y clasificado con holgura al próximo Mundial. Venezuela, por su parte, quedó con 18 unidades y se ubica séptima, ocupando de momento el lugar del Repechaje.

