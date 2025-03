"Dibu" Martínez reveló su particular ritual en la final del Mundial 2022

Emiliano 'Dibu' Martínez, el arquero de la Selección argentina y del Aston Villa inglés, compartió una inusual estrategia que utilizó antes de la final del Mundial 2022 frente a Francia.

Durante una entrevista, el oriundo de Mar del Plata confesó que dedicó un extenso tiempo a jugar al videojuego Call of Duty desde la hora de la merienda hasta momentos antes de la charla previa al crucial encuentro.

Martínez destacó que esta costumbre de jugar videojuegos le permite mantenerse concentrado y alejado de la presión del evento. “Yo juego al Call of Duty pero sin stream. Es más, yo jugué con Francia en la final. Merendé a las 18 y, desde ahí, jugué al Call of Duty hasta la charla previa. Jugué con mis amigos, es una costumbre”, reveló.

No es la primera vez que Martínez confiesa esta peculiar práctica. En ocasiones anteriores, también había mencionado que realizó actividades similares antes de la final de la Copa América 2021 contra Brasil.

“Tengo una Play portátil que me la llevo a todos los viajes, y con la Selección también. Antes de la final contra Brasil, me gustaba jugar a la noche para desconcentrarme del partido del día siguiente”, relató.

El arquero agregó que estas sesiones de juego le sirven como una forma de desconexión: “Me reía un poco, pasaban dos horas y me iba al partido. Me distrae, me saca del pensamiento, de las redes sociales y del celular. Porque si no, estás en un hotel mirando Instagram o Twitter y como que me relaja un poco y me divierte”, explicó.