¿Qué dijo el técnico de Brasil sobre Argentina?

El entrenador Dorival Júnior reconoció que la Selección argentina consiguió “merecidamente” el triunfo ante Brasil por 4 a 1, a la vez que indicó que el equipo que conduce tiene una “presión grande”, pero que confía en que el plantel va a poder revertir la situación.

“La presión siempre es grande. Nunca huyo de mis responsabilidades y soy consciente de todo lo que representa, de todo lo que se estaba gestando y es natural que todo lo que habíamos planificado para un partido como el de hoy terminara no sucediendo. Tengo que reconocer cómo fue el partido, cómo fue el juego, la actuación del equipo rival, que merecidamente consiguió el resultado y nosotros no tuvimos sentido de reacción ni siquiera después del 2-1”, expresó.

Asimismo, añadió: “Es natural que para todos nosotros sea muy difícil y muy complicado intentar explicar una situación como la nuestra, aun reconociendo el valor de un equipo como el argentino. Es una derrota notable, tengo que reconocerlo. Sé el tamaño de la misma, pero realmente creo en mi trabajo, en el desarrollo de todo esto”.

“Es un proceso complicado, difícil, un momento aún más grande, pero no tengo dudas en decir que encontraremos el camino. Todos los años de experiencia en el fútbol son quizás los momentos más delicados, pero nunca me doy por vencido y siempre he sabido encontrar caminos importantes en los grupos que he dirigido”, aseveró.

Por su lado, Vinicius Júnior, afirmó que es necesario que el equipo "repiense todo lo que viene haciendo" y dijo luego: “Llegamos al vestuario y no hay mucho de qué hablar, sólo hay que pensar en lo que hicimos dentro de la cancha, todos estuvieron muy mal, jugamos mal y Argentina hizo un excelente partido delante de su afición”.

“Tenemos que repensar todo lo que venimos haciendo, porque las exigencias van a venir, la gente quiere que ganemos, falta sólo un año para el Mundial, y ya jugué el Mundial, no quiero volver a perder. Entonces, creo que tenemos que hacer muchas cosas diferentes y tomar las cosas buenas que hemos hecho en las Eliminatorias. Todos saben el peso de jugar con esta camiseta, la dificultad de todo lo que se nos pone, pero tenemos que mejorar, mantener la cabeza en alto, porque somos brasileños, nunca nos rendimos y clasificaremos para el Mundial”.