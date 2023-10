Con Messi como titular, Argentina visita a Perú en un presente perfecto

Según confirmaron los enviados especiales de Cadena 3, Claudio Giglioni y Nicolás Mai, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, será titular esta noche para enfrentar a Perú en la ciudad de Lima por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El astro argentino será de la partida desde el arranque luego de haber ocupado un lugar en el banco de los suplentes en la victoria ante Paraguay del último jueves en el estadio Monumental, donde ingresó a los 7 minutos del complemento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La presencia de Messi era una de las dudas que no había despejado el entrenador Lionel Scaloni, quien había avisado que iba a esperar hasta el día del encuentro para definir si el capitán iba a estar o no en el once inicial.

"Messi está bien, se viene entrenando. Tomaré una decisión mañana, veremos. Estamos abiertos a todo según el partido. Puede haber alguna variante, estamos viendo cómo están algunos chicos físicamente", expresó Scaloni.

No obstante, se mostró molesto por las constantes preguntas sobre el futuro del jugador del Inter de Miami de Estados Unidos.

"Messi está todavía vigente, dejémoslo tranquilo. Si no, lo estamos retirando. Ya es algo continuo, vamos a dejarlo. En condiciones de jugar están todos, después hay que ver cuántos minutos", manifestó el técnico del conjunto albiceleste.