Qué se sabe de la enorme reserva de petróleo que descubrió Rusia en la Antártida

El impacto del descubrimiento de una enorme reserva de petróleo en la Antártida fue inmediato y a escala global. No es para menos. Un informe presentado en el Parlamento británico indicó que fue Rusia quien destapó el misterio, pero, hasta el momento, el Kremlin se mantuvo hermético a cualquier tipo de comunicado oficial.

Además de la versión británica, BRICS News confirmó que las reservas encontradas se estiman en 511.000 millones de barriles de petróleo. Esa cantidad representa el doble de reservas que tiene un país productor como Arabia Saudita o diez veces la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años. Un botín jugoso.

???? Russia discovers oil and gas reserve in British Antarctic territory.



It contains an estimated 511 billion barrels worth of oil, 10 times the North Sea's output over the last 50 years. pic.twitter.com/7DTKC5AhuR