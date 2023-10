Scaloni, tras el triunfo: "El equipo sigue compitiendo; quiere seguir ganando"

El técnico de la selección argentina lo señaló en conferencia de prensa tras la victoria sobre Perú en Lima. "No me preocupa que Messi no compita con el Inter Miami", sostuvo.

18/10/2023 | 01:22 Redacción Cadena 3