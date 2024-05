Volcó un camión con 30 mil kilos de azúcar en plena Circunvalación

Un camión que transportaba 30.000 kilos de azúcar desde Tucumán a Rosario volcó sobre la avenida Circunvalación de Córdoba, en el camino a variante Juárez-Celman, desparramando su carga en la vía.

El conductor del vehículo, Maximiliano, indicó que se sorprendió con una curva y el semirremolque se desprendió debido a un aparente corte de los tornillos del enganche.

"Venía andando y de repente salí con el chasis solo para allá, y de ahí le pego con los bajos y veo y se me desacopló", relató a Cadena 3.

El camión pertenece a la empresa Don Ceferino de Tucumán. A pesar del percance, su objetivo es "cargar lo que más podamos", según las palabras del propio Maximiliano.

El comisario Federico Cisneros confirmó a Cadena 3 que hay una amplia presencia policial en la zona para controlar la situación. "Tenemos presencia policial con unidades especiales a fin de contención. En primera medida, para el resguardo de todo lo que es la carga", explicó Cisneros.

Presencia policial en el lugar de los hechos

Según el comisario, algunos vecinos intentaron llevarse parte de la mercadería dispersa tras el accidente. Sin embargo, fue impedido por las autoridades hasta que la empresa decida qué hacer con ella.

"Vamos a hacer el resguardo de la carga hasta tanto la empresa libere lo que no va a llevar", afirmó Cisneros. "Hay mercadería que ya está inutilizada porque las bolsas están rotas, pero hasta tanto ellos no nos den el ok, no se va a poder disponer del azúcar".

A pesar del incidente y la presencia policial, el tráfico no se vio interrumpido.

Informe de Gonzalo Carrasquera