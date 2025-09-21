Los Soñadores llenaron de música los estudios de Rony en Vivo

Los Soñadores, agrupación musical cordobesa, celebran su 20 aniversario con una serie de proyectos y recuerdos que marcan su trayectoria. Juan Carlos Salas, uno de los integrantes, destacó a Cadena 3 que "esto nació en un bar en el centro" y que desde entonces han compartido "lindas cosas" en su camino artístico.

La historia de Los Soñadores se remonta a 1997, cuando se reunieron por primera vez con amigos. Salas menciona que "el puntapié más grande para los artistas de Córdoba y de todo el país es la radio" y agradece a Cadena 3 por su apoyo en la difusión de su música.

En su trayectoria, han lanzado ocho discos, siendo el más reciente "Historias de Dos", que incluye temas de varios autores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La pandemia afectó sus planes de gira, pero ahora buscan reactivar su música y están en conversaciones con productores para llevar sus temas a un nuevo nivel.

El aniversario se celebra en un evento en Villa María, donde también se realiza un certamen para nuevos talentos y destacan la importancia de la colaboración con la comunidad local y el apoyo del intendente y otros funcionarios.

Entrevista de Rony en Vivo.