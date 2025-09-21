Los Soñadores llenaron de música los estudios de Rony en Vivo
La agrupación musical celebra su aniversario de veinte años con nuevos proyectos y recuerdos.
21/09/2025 | 15:08Redacción Cadena 3
FOTO: Los Soñadores en Rony en Vivo.
Audio. Los Soñadores llenaron de música los estudios de Rony en Vivo.
Rony en Vivo
Los Soñadores, agrupación musical cordobesa, celebran su 20 aniversario con una serie de proyectos y recuerdos que marcan su trayectoria. Juan Carlos Salas, uno de los integrantes, destacó a Cadena 3 que "esto nació en un bar en el centro" y que desde entonces han compartido "lindas cosas" en su camino artístico.
La historia de Los Soñadores se remonta a 1997, cuando se reunieron por primera vez con amigos. Salas menciona que "el puntapié más grande para los artistas de Córdoba y de todo el país es la radio" y agradece a Cadena 3 por su apoyo en la difusión de su música.
En su trayectoria, han lanzado ocho discos, siendo el más reciente "Historias de Dos", que incluye temas de varios autores.
La pandemia afectó sus planes de gira, pero ahora buscan reactivar su música y están en conversaciones con productores para llevar sus temas a un nuevo nivel.
El aniversario se celebra en un evento en Villa María, donde también se realiza un certamen para nuevos talentos y destacan la importancia de la colaboración con la comunidad local y el apoyo del intendente y otros funcionarios.
Entrevista de Rony en Vivo.
