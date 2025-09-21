Emma Roach, la villamariense que la rompe en La Voz en el team de Luck Ra
La joven artista llenó de música los estudios de Cadena 3 y compartió su experiencia en el programa musical.
21/09/2025 | 12:29Redacción Cadena 3
FOTO: Emma Roach en Rony en Vivo.
Audio. Emma Roach, la villamariense que la rompe en La Voz en el team de Luck Ra
Rony en Vivo
Emma Roach, la joven villamariense que la rompe en La Voz Argentina en el equipo del cordobés Luck Ra.
Toma clase de canto desde los 9 años. Hoy su voz resuena en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Por eso vive entre Villa María y Buenos Aires, de acuerdo a los requerimientos y avances del programa.
Emma se siente honrada de formar parte del team de Luck Ra, destacando la conexión especial que siente por ser del interior. "El interior tiene una esencia y un brillo muy particular", afirmó a Cadena 3.
La cantante describe al artista cordobés como una persona simpática y bondadosa, resaltando su cercanía con el equipo. "Él es así, simpático, súper dado, súper bondadoso con su equipo también", comentó.
Emma mencionó que su familia ha sido fundamental en su camino musical. "En un ochenta, noventa por ciento mi familia ahí, siempre bancando desde chiquita", señaló, reconociendo el apoyo constante que ha recibido para seguir su sueño de cantar.
Sobre su participación en La Voz Argentina, Emma expresa que no tenía expectativas de llegar lejos. "Fui a ese casting en Córdoba sin la intención de quedar en nada", confesó.
La artista también reflexiona sobre las oportunidades que se pueden abrir tras el programa. "A nivel musical, todas, yo creo", aseguró, mencionando que busca oportunidades para armar una banda y seguir creciendo profesionalmente.
Entrevista de Rony en Vivo.
