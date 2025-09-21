Villa María se consolida como un referente educativo e industrial en Argentina

Villa María se posiciona como un referente en educación y desarrollo industrial en Argentina. El intendente de la ciudad Eduardo Accastello en diálogo con Cadena 3 destacó la construcción del segundo campus de la Universidad del Siglo XXI, que sumará 80 nuevas carreras a partir del próximo año.

"Estamos ya casi en 15 mil alumnos que tiene Villa María en las universidades", comentó el intendente, resaltando la importancia de la educación en la transformación de la ciudad. Además, mencionó que la Universidad Rosario también se radica allí, fortaleciendo aún más el panorama educativo local.

La ciudad se destaca también por su clúster quesero, con exportaciones a países como Vietnam. "Hoy Villa María es sin duda el kilómetro cero de lo que es el clúster quesero", afirmó el intendente, quien subrayó el crecimiento de la industria láctea en la región.

En cuanto a la seguridad, Villa María ha reducido los niveles de inseguridad en un 26%, gracias al trabajo articulado de las instituciones locales. "Esto se debe a una mayor iluminación y al trabajo de la Policía", agregó el intendente.

Marcos Bovo, Secretario de Gobierno, enfatizó el sentido de pertenencia que se genera en la comunidad. "Villa María siempre ha ido progresando, que ha ido creciendo y va hacia adelante", sostuvo.

La ciudad celebra su historia de 158 años con una agenda llena de actividades, como el festival de primavera que se lleva a cabo en la costanera.

Villa María también se posiciona como la sede más importante de biocombustibles en el país, con exportaciones de bioetanol a ocho países. "Estamos trabajando con el gobierno provincial para hacer aminoácidos aquí en la ciudad", agregó el intendente.

Entrevista de Rony en Vivo.