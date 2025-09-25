Expectativas de empleo en la minería de San Juan: actualidad y proyecciones

La minería en San Juan se encuentra en un momento crucial, con proyecciones de crecimiento que generan interés laboral.

Desde la zona, los enviados especiales de Cadena 3, Fernando Genesir y Sergio Suppo, destacan que el sector está a punto de experimentar un nuevo auge.

En ese marco, la minería en San Juan está a punto de explotar nuevamente. No va a ser inmediato, va a tardar por lo menos un año en que terminen de aprobarse los proyectos de grandes inversiones. La espera se debe a que la ejecución de una mina puede tardar entre dos y tres años, lo que implica que la demanda de mano de obra se incrementará en el futuro.

A pesar de que actualmente hay empleo en la minería, la mayoría de los trabajadores provienen de San Juan. Y si bien hay búsqueda de empleo, las mineras suelen contratar entre 80 y 300 trabajadores, dependiendo del tamaño de la mina.

Así, la minería funciona como una red de proveedores, lo que significa que para la construcción y operación de una mina, se requieren múltiples empresas que generen más puestos de trabajo a medida que se realicen las inversiones.

Ricardo Martínez, gerente general de Minas Argentina Sociedad Anónima, habló sobre el futuro cercano de la minería en San Juan: "Estamos completando la factibilidad del proyecto Carbonatos Profundos, que va a empezar construcción estimadamente sobre el 2027".

En cuanto a la producción de oro, el oro que sale de la minera se exporta a la India y el 53% de lo extraído se queda en manos del Estado Nacional y la provincia de San Juan. Esto significa que la minera retiene el 47% de lo producido.

Con estas proyecciones y realidades, la minería en San Juan se presenta como un sector con un futuro prometedor, aunque con un horizonte de tiempo que invita a la paciencia y la prudencia en la búsqueda de empleo.

Informe de Fernando Genesir y Sergio Suppo.