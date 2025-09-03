Vaca Narvaja declaró nula la acusación fiscal contra la exdecana Mariela Parisi

FOTO: Mariela Parisi, exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC.

La exdecana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Parisi, enfrenta una situación judicial compleja.

En las últimas horas, el juez federal N°3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, ha declarado la nulidad de la acusación presentada por el fiscal federal N°1, Enrique Senestrari, quien la había imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

Según el fiscal, la exdecana había utilizado más de 70 millones de pesos de fondos públicos para fines personales, incluyendo viajes al exterior y supuestos pedidos de comida.

Sin embargo, Vaca Narvaja argumenta que la investigación judicial presenta deficiencias técnicas significativas.

A pesar de la nulidad de la acusación, los denunciantes tienen la posibilidad de apelar esta decisión. La situación de Parisi continúa siendo delicada, y se espera la respuesta de Senestrari ante la resolución del juez.

Informe de Francisco Centeno.