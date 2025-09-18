Universidades celebraron el rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, celebró la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos de Milei a la ley Garrahan y al financiamiento de las universidades públicas.

En diálogo con Cadena 3, Alpa subrayó la unidad lograda en el sistema universitario y la importancia de dejar atrás las "grietas políticas" para priorizar los intereses comunes de los argentinos.

"Hemos conversado en cada provincia con gobernadores, diputados y diputadas, y entienden lo que significa la universidad, tanto en Misiones, Salta, Córdoba o La Pampa. Hay una clarísima mayoría de la opinión pública argentina, representada por todas las expresiones políticas, que respalda a la universidad pública", afirmó Alpa. El rector destacó que esta unidad refleja el valor que la sociedad otorga a la educación superior pública y accesible.

Consultado sobre las críticas relacionadas con la administración de recursos y el bajo rendimiento en egresos de algunas universidades, Alpa defendió el trabajo interno que realiza el sistema universitario. "Siempre hemos planteado que tenemos nuestras auditorías. Desde 2021, venimos analizando la duración de las carreras, creando opciones como tecnicaturas más cortas y trabajando en la calidad interna de la universidad, junto con universidades privadas", explicó.

Además, señaló que el CIN aprobó hace un año una resolución para fortalecer la calidad educativa, aunque lamentó que el Gobierno no haya actualizado las estadísticas desde 2022-2023, lo que dificulta una gestión precisa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alpa también abordó el caso de las universidades nuevas, como las del Conurbano Bonaerense, que presentan bajos índices de egreso. "Es lógico que universidades creadas hace menos de 10 años no tengan aún graduados en cantidad, porque los estudiantes necesitan tiempo para completar sus carreras. No podemos evaluarlas con los mismos criterios que universidades consolidadas como la UBA o Córdoba. El promedio de egreso en Argentina es de 8 a 9 años, y necesitamos al menos 10-15 años para evaluar estas instituciones", aclaró.

El rector reconoció la necesidad de optimizar los recursos y evitar su mal uso. "En mi gestión en la Secretaría de Políticas Universitarias, implementamos controles estrictos, como no entregar fondos de un segundo programa de virtualización si no se rendían los del primero. Hay que seguir evaluando y cuidando los recursos", afirmó. También destacó la importancia de adaptarse a los cambios, como la incorporación de formatos híbridos (presencial y virtual) y el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior.

Sin embargo, Alpa advirtió sobre las dificultades actuales: "Los docentes están renunciando por salarios bajísimos y no podemos ni mantener edificios. La manta corta nos impide priorizar la administración de recursos, la educación y la tecnología". En este contexto, insistió en la necesidad de contar con recursos suficientes para abordar estas problemáticas y avanzar en la mejora del sistema universitario.

La definición ahora está en manos del Senado, donde se espera que se ratifique el rechazo a los vetos, consolidando el apoyo a las universidades públicas y al Hospital Garrahan.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.