Tormenta Santa Rosa: se espera un "cambio drástico" para Córdoba y 9 provincias

El meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto Internacional de Córdoba, habló sobre la inminente llegada de la tormenta Santa Rosa, un fenómeno climático muy esperado en la región.

Según Madelón, este viernes será un día de buen tiempo en Córdoba, con temperaturas que podrían alcanzar los 26 o 27 grados, viento del noreste y pocas nubes.

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente a partir del sábado 30 de agosto. "La tormenta de Santa Rosa, una de las más anunciadas en los últimos tiempos, traerá mucha lluvia y actividad eléctrica. Comenzará el sábado por la mañana y se prolongará hasta el domingo 31, afectando la zona centro, incluyendo Córdoba", explicó Madelón a Cadena 3.



Mapa de tormentas para la región central del país el sábado. (Foto: SMN)

Según indicó el especialista a la emisora, el fenómeno estará acompañado por un cambio de viento al sur y un marcado descenso de temperaturas, con máximas que caerán a unos 16 grados el sábado y 13 para el domingo.

El alerta meteorológico abarca a 10 provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa y Neuquén. Las zonas más afectadas por las lluvias y tormentas serán el sudeste de Córdoba, el noroeste de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.

En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las precipitaciones comenzarán el sábado por la tarde o noche, aunque no se espera que sean tan intensas, y se desplazarán hacia el noreste del país el domingo.

Entrevista de Miguel Clariá.