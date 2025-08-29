En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Tormenta Santa Rosa: se espera un "cambio drástico" para Córdoba y 9 provincias

El meteorólogo Marcelo Madelón anticipó en diálogo con Cadena 3 cómo seguirá el tiempo en las próximas horas. ¿Hasta cuándo seguirá el calorcito y la estabilidad? El detalle.

29/08/2025 | 10:06Redacción Cadena 3

FOTO: Lluvias en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

  1.

    Audio. Tormenta Santa Rosa: se espera un "cambio drástico" para Córdoba y 9 provincias

    Radioinforme 3

    Episodios

El meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto Internacional de Córdoba, habló sobre la inminente llegada de la tormenta Santa Rosa, un fenómeno climático muy esperado en la región. 

Según Madelón, este viernes será un día de buen tiempo en Córdoba, con temperaturas que podrían alcanzar los 26 o 27 grados, viento del noreste y pocas nubes. 

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente a partir del sábado 30 de agosto. "La tormenta de Santa Rosa, una de las más anunciadas en los últimos tiempos, traerá mucha lluvia y actividad eléctrica. Comenzará el sábado por la mañana y se prolongará hasta el domingo 31, afectando la zona centro, incluyendo Córdoba", explicó Madelón a Cadena 3.


Mapa de tormentas para la región central del país el sábado. (Foto: SMN)

Según indicó el especialista a la emisora, el fenómeno estará acompañado por un cambio de viento al sur y un marcado descenso de temperaturas, con máximas que caerán a unos 16 grados el sábado y 13 para el domingo.

El alerta meteorológico abarca a 10 provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa y Neuquén. Las zonas más afectadas por las lluvias y tormentas serán el sudeste de Córdoba, el noroeste de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. 

En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las precipitaciones comenzarán el sábado por la tarde o noche, aunque no se espera que sean tan intensas, y se desplazarán hacia el noreste del país el domingo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho