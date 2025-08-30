En vivo

Sociedad

Santa Rosa: alertas por tormentas en Rosario y la región desde este sábado

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por la Tormenta de Santa Rosa. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo en Rosario y localidades cercanas.

30/08/2025 | 07:56Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Se esperan lluvias intensas y ráfagas de hasta 90 km/h

Rosario amaneció este sábado con cielo parcialmente nublado y 16,9°C, pero hacia la tarde y la noche el tiempo desmejorará con tormentas fuertes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La probabilidad de precipitaciones alcanza un 70% en la tarde y un 90% en la noche, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

El área que abarca a Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución se encuentra bajo alerta:

Nivel amarillo: tormentas de variada intensidad, con acumulados de 30 a 50 mm, ráfagas y ocasional granizo.

Nivel naranja: lluvias más intensas con 50 a 100 mm de agua acumulada, vientos de hasta 90 km/h y fuerte actividad eléctrica.

Mal tiempo hasta el lunes

El domingo continuará inestable, con lluvias persistentes durante la mañana y tormentas que podrían ser localmente fuertes en horas de la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 16°C, lo que marcará un marcado descenso respecto a días previos.

Según el pronóstico oficial, la inestabilidad se prolongará hasta el lunes, aunque con menor intensidad. Recién a partir del martes se espera una mejora más sostenida en las condiciones del tiempo, con jornadas frías pero sin lluvias.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles ni postes, asegurar objetos que puedan volarse con el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Lectura rápida

¿Qué tiempo se espera en Rosario? Se pronostican tormentas fuertes con alta probabilidad de precipitaciones.

¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo se espera que mejore el clima? Se espera una mejora en las condiciones a partir del martes.

¿Dónde se emitió la alerta? La alerta abarca a Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

¿Por qué se recomienda evitar actividades al aire libre? Debido a las condiciones climáticas adversas y el riesgo de tormentas.

