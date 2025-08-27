El fin de agosto traerá lluvias intensas: llega la Santa Rosa a Rosario
Este sábado 30 de agosto, Rosario vivirá la tradicional tormenta de Santa Rosa. Según el meteorólogo Jorge Giometti, se esperan lluvias intensas, acumulados que podrían superar los 100 milímetros y posible caída de granizo. El mal tiempo se extenderá hasta el lunes, con una breve mejora durante la jornada del lunes y martes.
27/08/2025 | 14:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El mal tiempo se extenderá hasta el lunes.
Audio. El fin de agosto traerá lluvias intensas: llega la Santa Rosa a Rosario
Cadena 3 Rosario
Rosario se prepara para recibir, según la tradición, la esperada tormenta de Santa Rosa. Tras un temporal que afectó a la ciudad hace unos días, los pronósticos anticipan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante el fin de semana.
“Lo que estamos teniendo durante la jornada de hoy, mañana e incluso parte del viernes, va a ser un aumento significativo de las temperaturas y de la humedad. Esto hace que nuestra atmósfera esté predispuesta, y ante la llegada de un frente frío se generen tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, que pueden ocurrir principalmente el sábado y continuar hasta las primeras horas del lunes”, explicó Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT.
El especialista agregó: “Lo más significativo no serían tanto las ráfagas de viento, sino los acumulados, que podrían superar puntualmente los 100 milímetros, y también la probable caída de granizo, dado que el frente frío es bastante intenso. Después del sábado, tendremos una mejora temporaria, pero hacia mitad de semana podrían volver tormentas, aunque no de la misma intensidad”.
Giometti concluyó: “Se puede decir que este sábado sí vamos a tener justo, el día 30, la famosa y tan esperada tormenta de Santa Rosa. Así que bueno, a tener cuidado con eso”.
