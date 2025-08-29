En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

La tormenta de Santa Rosa se acerca a Rosario: hay alerta para el fin de semana

Jorge Giometti, del Sistema Alerta Temprana, dio detalles sobre cómo impactará el tradicional fenómeno meteorológico en la región.

29/08/2025 | 11:00Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Intensas lluvias en Rosario.

  1.

    Audio. Lluvia, tormenta y viento: ¿Cuándo llega Santa Rosa a Rosario?

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Se prevé un fin de semana con clima inestable en la región, con la posibilidad de la llegada de la famosa tormenta de Santa Rosa.

Jorge Giometti, del Sistema Alerta Temprana, brindó detalles sobre el pronóstico en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Este viernes se presenta con cielos despejados, una mínima de 14 grados y una máxima que ronda los 26. Sin embargo, la humedad se mantiene alta, alcanzando el 90%, y se anticipan vientos moderados del noreste con ráfagas fuertes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para el sábado, se espera cielo cubierto y probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas podrían ser puntualmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 22 grados, con humedad del 90% y vientos del este-noreste que rotarán al sur-sureste.

El domingo, la situación se complica con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas aisladas, algunas de las cuales pueden ser intensas. Giometti señaló que "algunas tormentas pueden tener acumulados de precipitaciones significativas, actividad eléctrica entre moderada e intensa, ráfagas fuertes y no se descarta la ocasional caída de granizo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas, ya que "durante el domingo, por lo menos hasta la tarde del lunes, se concentrará gran parte de la actividad de tormentas", añadió Giometti. Además, se prevé un descenso de temperatura para el martes y miércoles, con lluvias aisladas.

La tormenta cruzará importantes áreas de la provincia, incluyendo partes de Buenos Aires y Santa Fe, desde Arrecifes y San Pedro hasta Rosario y Sunchales. Se insta a la ciudadanía a prepararse ante las posibles inclemencias del tiempo.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué se prevé para el fin de semana? Se anticipa un clima inestable con la llegada de la tormenta de Santa Rosa.

¿Quién brindó el pronóstico? El pronóstico fue brindado por Jorge Giometti del Sistema Alerta Temprana.

¿Cuándo se espera la tormenta? La tormenta se espera para el sábado 30 de agosto y se extenderá hasta el lunes.

¿Dónde afectará la tormenta? Afectará áreas de Buenos Aires, Santa Fe, Arrecifes, San Pedro, Rosario y Sunchales.

¿Por qué debe la población estar atenta? Se prevén tormentas aisladas con acumulados significativos de precipitaciones y posibles caídas de granizo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho