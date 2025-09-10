Taxistas protestaron contra las apps de viajes pese a la aprobación en Córdoba

Los taxistas de Córdoba llevaron a cabo una nueva protesta el miércoles al mediodía frente a la Casa de Gobierno de la provincia. La movilización, organizada por el Sindicato de Peones de Taxis, tuvo como objetivo visibilizar su reclamo contra las aplicaciones de transporte, tales como Uber y DiDi.

“El motivo tiene que ver con los transportes ilegales. Las aplicaciones se triplicaron en la ciudad y no hay ningún tipo de control”, declaró Miguel Arias, titular del sindicato, en una entrevista con Cadena 3. “Estamos realmente preocupados porque la Municipalidad no los está controlando”, agregó.

Arias subrayó que la problemática no solo afecta a los taxistas de Córdoba, sino que “lo que está pasando en Córdoba nos está pasando en todas las provincias”. Durante la protesta, se esperaba la llegada de taxistas de otras ciudades que también enfrentan estas dificultades.

El líder sindical expresó su descontento con la gestión del gobernador, afirmando: “El señor gobernador, que cuando fue intendente nos prometió otra cosa, no nos está cuidando. Estamos prácticamente desocupados y se nos sigue mintiendo con el tema del control”, concluyó Arias.

"Cuando hay algún tipo de control (a los choferes de las aplicaciones), no se los lleva por transporte ilegal, se los controla si tienen el carnet y un seguro, y siguen trabajando como se fueron", agregó.

Arias señaló que los peones están en desacuerdo y destacó la postura de los permisionarios: "Nos hemos judicializado esto, hemos presentado un recurso de amparo, no queremos aplicaciones. Somos coherentes con nuestro discurso, siempre fue lo mismo".

Sobre la posibilidad de que los taxistas utilicen aplicaciones, Arias sostuvo: "Yo no, yo gano como peón de taxi 500 mil pesos trabajando 10, 12 horas. ¿Y voy a hacer un 30 o 40% de lo que gano en las aplicaciones?".

Informe de Lucía González y Gonzalo Carrasquera.