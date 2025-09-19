Senador Blanco, tras ratificar ley de reparto de ATN: "Son fondos provinciales"

El Gobierno Nacional sufrió una nueva derrota política en el Senado este jueves, donde la oposición rechazó el veto presidencial a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo clave de asistencia financiera a las provincias.

En diálogo con Cadena 3, el senador Pablo Blanco dijo que el Senado no atentó contra la ley, sino que "lo único que hizo es que el gobierno cumpla con lo que dice la ley".

Según Blanco, el gobierno se apropia indebidamente de fondos provinciales, subejecutando el fondo de los ATN para mantener un superávit fiscal "a costa de las provincias".

El senador destacó que el primer año solo se ejecutó el 7% de los ATN y que en lo que va del año se alcanza el 20%. Esto deja un 90% y un 80% de recursos en las arcas del gobierno nacional, "perjudicando a las provincias, jubilados y universidades".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a las emergencias, Blanco mencionó que el gobierno retira fondos destinados a situaciones críticas, como la emergencia en Bahía Blanca. "El gobierno hace a gusto y piacere lo que quiere con los mayores recursos que tiene", cuestionó.

Además, aclaró que la ley establece que el fondo se reparte entre las provincias y que el gobierno nacional recupera un 43% de esos recursos, que antes no le pertenecían.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también se pronunció sobre el rechazo al veto presidencial, considerando que "era obvio que ese veto se iba a caer" y que el gobierno necesita dialogar más con los gobernadores para alcanzar acuerdos.

Finalmente, Blanco enfatizó que no se le quita nada al Estado Nacional, sino que se redistribuyen recursos que le corresponden a las provincias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Radioinforme 3.