Sadir destacó a Provincias Unidas como una "alternativa" a LLA y al kirchnerismo

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, habló respecto a la conformación del frente Provincias Unidas, un espacio que reúne a gobernadores de diversas filiaciones políticas, como el radicalismo, el peronismo y el PRO, junto a sectores independientes.

En diálogo con Cadena 3, Sadir subrayó la relevancia de esta alianza como una alternativa política frente a La Libertad Avanza y el kirchnerismo. "Creo que es una alternativa, una buena alternativa para lo que tenemos hasta ahora, que es, obviamente, por un lado La Libertad Avanza y por otro lado el kirchnerismo. Me parece que se constituye una alternativa muy importante, muy interesante, y que ha concitado bastante atención por parte de la política en general", afirmó el gobernador.

Además, destacó la incorporación reciente del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tras su triunfo electoral, lo que refuerza las expectativas sobre el futuro del frente. "Estamos muy esperanzados y creemos que genera expectativa y una alternativa para pensar en el futuro", añadió.

Sadir reconoció que la cercanía de las elecciones de octubre generó dificultades para unificar candidaturas en algunas provincias, donde los partidos ya tenían sus frentes y listas definidas. "Eso resulta difícil de cambiar o alterar, y por eso en algunos lugares se compite uno con otro", explicó.

Sin embargo, enfatizó que los integrantes de Provincias Unidas comparten una visión común sobre el país, lo que podría facilitar la incorporación de más actores al espacio. "Lo ideal sería que se incorporen al frente, y en muchos casos va a suceder", señaló, destacando el carácter federal del proyecto y la necesidad de tener presencia en todas las jurisdicciones, incluida la provincia de Buenos Aires, que representa un porcentaje significativo del electorado.

Consultado sobre posibles candidaturas nacionales dentro del frente, como las de Gustavo Valdés, Juan Schiaretti o Ignacio Torres, Sadir evitó definiciones prematuras. "No creo que sea justo ya el momento de hablar de ese tipo de internas. Está lícito que muchos quieran aspirar a cargos nacionales, pero me parece que lo tenemos que resolver dentro del espacio", indicó.

Para el gobernador de Jujuy, la prioridad es consolidar el frente y expandir su presencia en todo el país antes de discutir nombres. "Falta tiempo, pero es una cuestión de ir trabajando y hablando dentro del frente. Lo más importante es consolidar el frente, que tome volumen y tenga injerencia en todas las provincias", remarcó.

En cuanto a la relación con el Gobierno nacional tras las elecciones, Sadir aseguró que Provincias Unidas mantendrá una postura de oposición constructiva. "Hemos dado muestra de una oposición constructiva. La mayoría de las leyes que salieron en este gobierno necesitaron del apoyo de esta oposición. Queremos que a Argentina le vaya bien y vamos a seguir acompañando en todo aquello que sea positivo y le sirva al país", afirmó.

Además, señaló que el frente buscará formar un interbloque en el Congreso para defender sus intereses federales y plantear diálogo, sin poner "piedras en el camino innecesariamente".

Por último, Sadir destacó un reciente acuerdo con el Sanatorio Allende en Córdoba para garantizar la atención médica de los jujeños residentes en esa provincia, especialmente estudiantes. "Es una buena noticia para ellos y una tranquilidad saber que van a estar tan bien atendidos", expresó.

También mencionó una reunión con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, con quien dialogó sobre políticas públicas y decisiones en beneficio del país. "Más allá de la amistad, lo más importante es pensar en las políticas públicas y tomar decisiones que le sirvan al país", concluyó.

El gobernador de Jujuy se mostró optimista sobre el rol de Provincias Unidas como una alternativa federal que busca equilibrar el país y proyectarse como una fuerza política relevante en el escenario nacional.

Entrevista de Miguel Clariá.