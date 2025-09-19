Rodríguez Machado, diputada nacional: "Defiendo a muerte la universidad pública"
Es candidata de la lista de La Libertad Avanza para renovar su banca como diputada nacional por Córdoba. En diálogo con Cadena 3, habló de la visita de Javier Milei a la provincia, este viernes.
19/09/2025 | 09:20Redacción Cadena 3
FOTO: Rodríguez Machado, diputada nacional: "Defiendo a muerte la universidad pública".
La diputada nacional y candidata de La Libertad Avanza en Córdoba, Laura Rodríguez Machado, habló en Cadena 3 de la llegada del presidente Javier Milei a la ciudad, programada para este mediodía.
"Va a tener una reunión con el sector productivo y a las 18 horas hay un acto público en el Parque Sarmiento", comentó. Y agregó: "Viene Patricia Bullrich, entiendo que Federico Sturzenegger y alguna otra gente del equipo de Gobierno".
Sobre las derrotas en el Congreso del oficialismo durante la última semana, afirmó: "La semana complicada la hemos tenido los argentinos, no solo el Gobierno. Este camino nunca excluyó banderas a las que todos defendemos". En ese sentido, criticó a la oposición y mencionó que el kirchnerismo ha afectado negativamente al sector universitario. Y expresó: "Yo defiendo a muerte la universidad pública".
La diputada también abordó la situación de los fondos nacionales y provinciales, indicando que "en la provincia de Córdoba existen los ATP, que es lo mismo que los ATN, y no se distribuyen adecuadamente". Asimismo, añadió que hay un contraste entre lo que se reclama a nivel nacional y lo que se ejecuta a nivel provincial.
En cuanto a las votaciones en el Congreso, la diputada sostuvo que "no es tanto el contenido, sino movidas políticas dentro de un marco electoral". Y manifestó que las decisiones en el Congreso son a menudo circunstanciales y que los argentinos están conscientes de la situación económica actual.
Rodríguez Machado concluyó que el diálogo en el Congreso siempre existe, pero que la situación financiera de las provincias requiere un enfoque más responsable.
Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.