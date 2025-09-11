Revocaron la condena a los cuatro policías por la muerte de Michel "Noa" Suárez

Un caso que conmocionó a la localidad de Quequén, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y que data de 2014, dio un giro inesperado tras una nueva resolución judicial.

Cuatro policías, inicialmente condenados por tortura seguida de muerte con penas de prisión perpetua, fueron absueltos de ese cargo tras determinarse que la muerte de Miguel Alberto "Noa" Suárez, ocurrida el 5 de diciembre de 2014, fue un suicidio.

Los agentes implicados, Daniel Allamanla, Fernando Pérez Zenatti, Matías Larrea y Yanina Paola Mohana, quedaron en libertad el miércoles, según confirmó el abogado Gonzalo Raggio, defensor de Larrea.

El caso comenzó cuando Suárez fue detenido en Quequén por romper vidrios y trasladado a la comisaría en un patrullero conducido por Larrea. Según Raggio, el móvil policial, equipado con un sistema de geolocalización, registró que Larrea estuvo con el detenido solo siete minutos, tiempo en el que le retiró las esposas antes de dejarlo en el calabozo.

Allamanla y Mohana, oficiales de servicio en la comisaría, recibieron al detenido y lo ingresaron a una celda sin retirarle los cordones de su ropa, con los que Suárez, quien tenía antecedentes de haber sido golpeado una semana antes, se quitó la vida.

Inicialmente, la causa fue calificada como tortura seguida de muerte, y los cuatro policías fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Criminal de Necochea. Sin embargo, la sentencia fue cuestionada por irregularidades, incluyendo la participación de cinco jueces en diferentes etapas, uno de los cuales siguió el juicio por videoconferencia desde un juzgado contencioso.

La acusación de tortura fue impulsada por organismos de derechos humanos, pero nunca se comprobó que hubiera maltrato en el cuerpo de Suárez, según contó Raggio a Cadena 3.

Tras las apelaciones, la condena inicial se modificó a homicidio preterintencional con 17 años de prisión, pero una revisión posterior determinó que no había relación entre los supuestos maltratos y el suicidio. Los policías, que cumplieron aproximadamente 20 meses de prisión, fueron liberados tras la intervención de los abogados Raggio y Raúl Rosselló.

El caso, que expuso los errores judiciales y contradicciones en las sentencias, podría derivar en acciones legales por parte de los policías afectados. "Es un fallo que evidencia una serie de horrores judiciales", afirmó Raggio, quien criticó la conducción del proceso y la falta de pruebas que sustentaran las acusaciones iniciales.

Entrevista de Miguel Clariá.