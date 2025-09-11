En vivo

Radioinforme 3

Detuvieron a 14 gendarmes por "cohecho": habrían solicitado coimas a conductores

La medida judicial busca esclarecer las circunstancias en las que se habrían llevado a cabo estas prácticas ilícitas, en el marco de operativos de control en distintas rutas.

11/09/2025 | 09:22Redacción Cadena 3

FOTO: (Ilustrativa) Gendarmería Nacional.

El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, con la participación del fiscal federal Cabanillas, ordenó una investigación por presuntos actos de cohecho en controles realizados en rutas provinciales cercanas a la ciudad de Buenos Aires. 

Según las primeras informaciones, al menos 14 detenidos habrían sido acusados de solicitar coimas a conductores durante inspecciones viales.

La medida judicial busca esclarecer las circunstancias en las que se habrían llevado a cabo estas prácticas ilícitas, en el marco de operativos de control en rutas de la provincia. 

Se espera que la investigación avance para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

El caso llamó la atención por la gravedad de las acusaciones, que involucran el abuso de autoridad en operativos de seguridad vial.

En el marco de esta causa, se realizaron 25 allanamientos en todo el país.

Informe de Francisco Centeno.

