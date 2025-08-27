Nuevo intento de robo al restaurante de Granja de Funes: un detenido

La parrilla familiar Bodegón Don Núñez, ubicada en avenida Rafael Núñez, en el barrio Granja de Funes de la ciudad de Córdoba, fue nuevamente blanco de un intento de robo. Sin embargo, esta vez la historia tuvo un desenlace diferente: la Policía logró detener a un hombre mayor de edad dentro del local, frustrando el hurto.

Ariel Perdiguero, dueño del establecimiento, relató a Cadena 3 que el ladrón ingresó alrededor de las 4:30 de la mañana tras romper un ventiluz, con la intención de llevarse bebidas alcohólicas.

Gracias a la rápida intervención de la Policía, que desde hace un tiempo custodia la zona tras reiterados robos, el delincuente fue atrapado en el acto con siete botellas en su posesión. "Esta vez quiero agradecer y felicitar a la Policía, porque lo agarraron adentro. No se llevó nada", expresó Perdiguero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El comerciante, quien ya perdió la cuenta de los robos sufridos —estimando que superan los diez—, destacó la mayor presencia policial en el lugar tras sus denuncias públicas. "Después de la última entrevista con la radio, comenzaron a custodiar más la zona. Se acercaron comisarios, nos sentimos más protegidos", afirmó.

Aunque no reconoció al detenido, señaló que se trataría de una persona que frecuenta la zona con vestimenta y mochila características, deambulando por las noches. "Cuando sonó el teléfono a las 4:30, supe que algo pasó, pero no creía que lo habían atrapado adentro", comentó el dueño del local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.