Su restaurante sufrió cinco robos en siete meses: "Nos quedamos armados"

Un restaurante ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba sufrió cinco robos en apenas siete meses. Se trata de Bodegón Don Núñez, ubicado en avenida Rafael Núñez al 5.000, en el barrio Granja de Funes.

"Esta es la quinta vez que nos roban. Se llevaron computadoras, televisores, herramientas de trabajo y hasta bebidas", comentó Ariel, uno de los dueños, quien se mostró muy preocupado por la seguridad de su local gastronómico.

A pesar de contar con medidas de seguridad como rejas, cables con púa, sensores, alarmas y cámaras, los dueños sienten que no encuentran solución efectiva. "Ya no sabemos qué hacer, no le encontramos la vuelta. No queremos que nuestro restaurante parezca una cárcel", añadió en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/



Ariel, propietario del restaurante que fue asaltado varias veces en Córdoba.

La frustración crece cuando Ariel menciona la falta de respuesta de las autoridades. "La Policía no pasa. Hicimos denuncias y, en una ocasión, mi compañero esperó una hora para que le dijeran que estaban en asamblea en Tribunales", explicó.

El clima de inseguridad en la zona se agrava porque después de las 21 horas, todo es "tierra de nadie".

"Nos vamos sintiendo cada vez más presos de los delincuentes. Por eso es que esta última vez se tomó la decisión de que nos venimos turnando y quedamos armados. Desgraciadamente cuidamos lo nuestro y estamos esperando que no suceda, pero si sucede, bueno, tomar iniciativas y tal vez espantarlo a dispar, no sé", expresó.

"La Guardia Urbana no pasa y nos sentimos cada vez más presos de los delincuentes", concluyó Ariel, quien expresó su impotencia ante la situación.

Los dueños del restaurante continúan buscando formas de proteger su negocio mientras esperan una respuesta efectiva de las autoridades locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.